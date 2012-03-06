«Порт Ванино» в 2012 г. может направить на инвестиции 312 млн рублей

ОАО «Ванинский морской торговый порт» (Хабаровский край) в соответствии с планом (бюджетом) финансово-хозяйственной деятельности предоставило на рассмотрение совета директоров проект инвестиций на 2012 год.

В проекте предусмотрены приобретение перегрузочного оборудования и техники, оборудования вспомогательных производств; реконструкция складских площадей. Общий размер инвестиций составляет 312 млн рублей, в том числе 79,2 млн рублей на экологический аудит и реализацию природоохранных мероприятий по улучшению экологии на территории порта.

«Золотой Рог».