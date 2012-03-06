В Хабаровском крае обсудили экономическую нестабильность

13 октября представители ряда крупных предприятий Хабаровского края собрались за круглым столом, чтобы обсудить проблемы ведения бизнеса в условиях экономической нестабильности. Эксперты банка ВТБ, выступившего организатором, рассказали о наиболее эффективных финансовых инструментах, позволяющих снижать риски в сложных экономических условиях.

По словам управляющего хабаровским филиалом ВТБ Евгения ОРЛОВА, интерес к этой теме проявила значительная доля регионального бизнеса: в обороте компаний, чьи представители посетили круглый стол, суммарно находится $1,5 млрд, при том что на все предприятия края приходится 2,6 млрд. В мероприятии приняли участие академик, директор Института экономических исследований ДВО РАН Павел МИНАКИР и замруководителя аналитического департамента, начальник управления макроэкономического анализа ВТБ Капитал (г. Москва) Алексей МОИСЕЕВ, рассказавшие о ситуации на мировых финансовых рынках. Во второй, «практической» части круглого стола участникам были презентованы наиболее эффективные финансовые инструменты, позволяющие минимизировать валютные риски.

- Многих предпринимателей сегодня беспокоит нестабильность мировой экономики. Знать, как развиваться в таких условиях, необходимо, прежде всего, компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность, - отметил менеджер управления продаж продуктов финансового рынка ВТБ Капитал Павел СПИЦЫН.

По его словам, одним из наиболее эффективных средств «самозащиты» является хеджирование (страхование) валютных и процентных рисков. Различные инструменты хеджирования, такие как «валютный форвард», «коллар», «опцион колл», «опцион пут» и другие, позволяют купить или продать валюту в заранее оговоренный срок и по заранее установленной цене. С одной стороны, если на момент покупки/продажи валюты текущий курс будет невыгодным, то благодаря хеджированию и, соответственно, заранее установленной цене, компания будет застрахована от убытков. С другой, пояснил Павел Спицын, у некоторых инструментов хеджирования есть и обратная сторона медали: если на момент покупки или продажи курс будет более выгодным, чем ранее, то клиент не сможет воспользоваться такой благоприятной ситуацией.

Как рассказал Павел Спицын, когда рубль слабеет, у экспортеров появляется уникальная возможность продать валюту по более выгодному курсу, чем при открытии биржевых торгов. Когда рубль крепнет, импортерам выгоднее покупать валюту также по «дальневосточному» курсу, не дожидаясь Москвы.

- В то время, когда на ДВ утро, уже «уснули» США и «проснулась» Азия. Основными составляющими параметрами курсообразования для нас являются закрытие торгов USD/RUB, EUR/RUB, EUR/USD, цены на нефть, валютная корзина и др. Все это позволяет с точностью 98% угадать курс на начало московских биржевых торгов, - пояснил Павел Спицын.

По словам Евгения Орлова, такие конверсионные операции на сегодняшний день востребованы многими дальневосточными предприятиями.

Глеб Аленишко, "Золотой Рог".