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Резидент Cвободного порта в Хабаровском крае создаст комплекс по перевалке нефтепродуктов

06 Февраля 2017, 17:23 | Хабаровск

Компания «Форум ДВ» стала вторым резидентом Свободного порта в Ванинском районе Хабаровского края. Соответствующее соглашение подписано инвестором и Корпорацией развития Дальнего Востока. В планах компании строительство берегового комплекса по перевалке нефтепродуктов с автоцистерн на судно в порту Ванино, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Благодаря реализации проекта производственной мощностью 150 тысяч тонн в год, в регионе будет создана производственная площадка с объемом частных инвестиций 8,4 млн рублей и перспективой предоставления 27 рабочих мест, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока.

Инвестор уже приступил к реализации проекта. На сегодняшний день приобретено и установлено дополнительное оборудование, в том числе, эстакада для бункеровки судов, получена необходимая разрешительная и техническая документация. Завершение работ по проекту и ввод в эксплуатацию запланирован на конец 1 квартала 2017 года.

Генеральный директор ООО «Форум ДВ» Николай Зворыгин отметил: «География поставок компании охватывает практически весь Дальний Восток и Забайкалье. В регионе существует дефицит мощностей по перевалке нефтепродуктов с причала на танкеры. Наш проект направлен, в первую очередь, на решение данной ситуации. Морской порт Ванино является одним из самых динамично развивающихся в России и имеет необходимую инфраструктуру для реализации такого проекта. В создание комплекса уже инвестировано 18 млн. рублей, в том числе, 12 млн. рублей - в разработку проектной документации. Решение о получении статуса резидента Свободного порта вызвано, прежде всего, стремлением к получению налоговых льгот, что ускорит окупаемость проекта. В дальнейшем немаловажную роль будет играть возможность беспошлинного ввоза оборудования, необходимого для деятельности».

В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 9 заявок на получение статуса резидента СПВ в Ванинском муниципальном районе Хабаровского края. Общий объем инвестиций по заявкам составляет 86,8 млрд. рублей и перспективой создания 1,3 тысячи рабочих мест. Резидентами являются 3 компании с общим объемом инвестиций 53,7 млрд. рублей и перспективой создания 696 рабочих мест.

С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 237 заявок на общую сумму инвестиций более 300 млрд рублей и перспективой создания более 28 тысяч рабочих мест. Резидентами СПВ являются 128 компаний с объемом инвестиций на сумму 219,6 млрд рублей и перспективой создания 23,4 тысячи рабочих мест.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: нефтепродукты  форум дв  свободный порт 



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