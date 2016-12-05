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Автодорога "Обход Хабаровска км 13-км 42" будет платной
Автодорога «Обход Хабаровска км 13-км 42» призвана разгрузить центр города от транзитного транспорта и связать площадки ТОСЭР «Хабаровск». Это первый проект государственно-частного партнерства в дорожной отрасли на Дальнем Востоке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
На 12 декабря запланировано подписание концессионного соглашения между Правительством Хабаровского края и ООО «Региональная концессионная компания», которое стало стало победителем конкурса на строительство автодороги «Обход Хабаровска км 13-км 42».
Начало работ намечено на II квартал 2017 года. Новая трасса будет платной.
Протяженность автодороги - почти 27 км. Проезжая часть шириной 15 метров, 4 полосы движения и максимальная разрешенная скорость 120 км/час позволят пропускать до 96 тыс. автомобилей в сутки. Трасса будет проходить через пять транспортных развязок, 24 моста и путепровода. Также на различных участках установят пять пунктов взимания платы барьерного типа (stopandgo).
Общая стоимость объекта оценивается в более чем 41 млрд рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета (50%), краевой казны (25%), а также инвестором (25%).
Напомним, недавно в Москве в рамках «Транспортной недели» прошел Международный форум и выставка «Транспорт России 2016», на которой был представлен проект будущей хабаровской автострады. Одним из мероприятий форума стал «Деловой завтрак» с Министром транспорта РФ Максимом Соколовым. Во встрече по приглашению главы ведомства принял участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Здесь же он встретился с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Старовойтом и заместителем руководителя Росавтодора Дмитрием Прончатовым, курирующем государственно-частное партнерство. Они обсудили ход реализации хабаровского проекта. Речь шла, в частности, о сроках окончательного решения по государственной поддержке строительства будущей автострады. Ожидается, что этот вопрос будет поднят в ближайшее время на заседании Правительственной комиссии по транспорту, возглавляемой вице-премьером Аркадием Дворковичем. Роман Старовойт назвал проект первым претендентом на финансовую поддержку из федерального бюджета за счет средств, собранных системой взимания «Платон».
Вера КАЛИНИНА.
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