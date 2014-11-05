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Директором Хабаровского филиала ОАО "Ростелеком" назначена Елена Хитрова
5 ноября директором Хабаровского филиала ОАО «Ростелеком» назначена Елена Хитрова, ранее занимавшая должность директора Камчатского филиала компании.
В новой должности она будет курировать развитие телекоммуникационной инфраструктуры компании в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.
Елена Юрьевна Хитрова родилась 22 июня 1965 года. В 1989 году окончила Ленинградский электротехнический институт связи имени профессора М. А. Бонч-Бруевича по специальности «Многоканальная электросвязь». В 2005 году окончила программу МВА «Топ-Менеджер» по специальности «Мастер делового администрирования» в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
Работу в отрасли связи начала в 1986 году с должности инженера цеха телеграфа на Петропавловск-Камчатской телефонно-телеграфной станции. В 2002 году заняла должность начальника участка EWSD цеха междугородной телефонной станции Петропавловска-Камчатского. В октябре 2009 года Елена Хитрова стала заместителем коммерческого директора Камчатского филиала ОАО «Дальсвязь». С декабря 2009 года возглавляла Камчатский филиал ОАО «Ростелеком».
В новой должности Елене Юрьевне предстоит продолжить работу по запуску магистральных линий связи в районах Хабаровского края и ЕАО, а также реализовать проекты по развитию широкополосного доступа в Интернет и Интерактивного телевидения в двух дальневосточных регионах.
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