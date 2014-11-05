5 ноября директором Хабаровского филиала ОАО «Ростелеком» назначена Елена Хитрова, ранее занимавшая должность директора Камчатского филиала компании.

В новой должности она будет курировать развитие телекоммуникационной инфраструктуры компании в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Елена Юрьевна Хитрова родилась 22 июня 1965 года. В 1989 году окончила Ленинградский электротехнический институт связи имени профессора М. А. Бонч-Бруевича по специальности «Многоканальная электросвязь». В 2005 году окончила программу МВА «Топ-Менеджер» по специальности «Мастер делового администрирования» в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Работу в отрасли связи начала в 1986 году с должности инженера цеха телеграфа на Петропавловск-Камчатской телефонно-телеграфной станции. В 2002 году заняла должность начальника участка EWSD цеха междугородной телефонной станции Петропавловска-Камчатского. В октябре 2009 года Елена Хитрова стала заместителем коммерческого директора Камчатского филиала ОАО «Дальсвязь». С декабря 2009 года возглавляла Камчатский филиал ОАО «Ростелеком».

В новой должности Елене Юрьевне предстоит продолжить работу по запуску магистральных линий связи в районах Хабаровского края и ЕАО, а также реализовать проекты по развитию широкополосного доступа в Интернет и Интерактивного телевидения в двух дальневосточных регионах.

Досье ZRPRESS: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая более 34 млн. домохозяйств в России.

ZRPRESS.RU, Владивосток.