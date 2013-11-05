Содержать рыборазводное предприятие в Хабаровском крае все еще не выгодно - эксперт

Товарное воспроизводство рыбных запасов традиционно является значимой частью рыбного комплекса Хабаровского края. Как развивается отрасль сегодня, «ЗР» рассказал председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО.

- Сергей Михайлович, какое количество рыборазводных предприятий сегодня работает на территории Хабаровского края?

- В регионе работают семь предприятий по воспроизводству лососевых и осетровых видов рыб. Из них четыре государственные организации: лососевые рыбные заводы Гурский, Анюйский, Удинский и осетровый завод на реке Анюй, производительностью один миллион штук молоди осетра и калуги в год. Если говорить о частных хозяйствах, то в Охотском районе действуют заводы Бульгинский и Уракский, еще одно хозяйство есть в Совгаванском районе. Также завод в поселке Датта Ванинского района второй год работает в экспериментальном режиме.

- В 2011 году в Николаевске-на-Амуре была заложена капсула в основание нового рыборазводного завода, на котором ежегодно планировалось выращивать до 1 млн осетра и калуги. Как сложилась судьба этого проекта?

- Строительство Николаевского-на-Амуре рыборазводного осетрового завода было начато на федеральные средства, выделенные по целевой программе, которую курировало Росрыболовство. Однако программа закончила свое существование в 2012 году, и сегодня разрабатывается новая программа, которая будет действовать с 2015 по 2020 год. Строительство рыборазводного завода было приостановлено из-за отсутствия финансирования. До 1 ноября на рассмотрение в правительство РФ будет представлена новая программа - по нашим данным, в ней предусмотрены средства на завершение строительства завода в Николаевске-на-Амуре. В 2009 году стоимость проекта составляла более 500 млн рублей - вероятно, эти цифры будут пересматриваться.

- О перспективах развития отрасли можно судить по объемам бюджетной поддержки. Существует ли механизм региональной помощи предприятиям, занимающимся воспроизводством рыбы?

- В настоящее время действует краевая программа развития рыбохозяйственного комплекса до 2020 года, в которой заложено 6,5 млн рублей на субсидирование банковских кредитов. Впрочем, рыборазводные предприятия практически не пользуются такой поддержкой, поскольку им сложно получить кредиты. Банки неохотно дают таким заводам займы без залога, в то же время, если у предприятия есть цеха и мощности, они чаще всего уже являются залогом.

- Если предприниматель готов вложить частные инвестиции в рыборазводное предприятие, ожидают ли его сложности с решением земельного вопроса для организации бизнеса?

- С выделением земли у нас часто возникают проблемы. Дело в том, что подходящие участки в основном относятся к категории земель лесного фонда. Может уйти несколько лет на то, чтобы получить разрешение на строительство производственного объекта на таком участке. Например, рыболовецкая артель (колхоз) им. 50 лет Октября имеет цех на на берегу реки Тумнин и сегодня планирует построить новые мощности в другом месте. Но выбранный участок попадает под категорию земель лесного фонда, и мы ищем другие варианты, чтобы помочь предприятию избежать проблем с оформлением земли.

- Учитывая традиционные препоны для бизнеса, выгодно ли заниматься товарным разведением рыбы в регионе?

- К сожалению, содержать рыборазводное предприятие все еще не выгодно. Иностранные инвестиции в отрасль не идут. Местный бизнес вкладывает в данный вид хозяйства порядка 0,5 млрд рублей частных средств. Деньги в основном идут на модернизацию перерабатывающих мощностей и строительство цехов с высокой добавленной стоимостью. При этом в крае хорошо развита первичная переработка рыбы: имеющиеся мощности позволяют переработать объем продукции, в три раза превышающий реальный вылов, который составляет до 230 тыс. тонн рыбы в год. В то же время охотские предприятия и заводы, работающие в бассейне реки Амур, имеют сезонную специфику: три-четыре месяца в году мощности активно эксплуатируются, остальное время они простаивают.

- На каких рынках реализуется рыба, добытая региональными предприятиями?

- Более 50% прошлогоднего улова лососевых мы не могли продать до середины марта этого года - так сильно упал спрос. Потребности региона в рыбной продукции закрываются полностью, но вопрос реализации решается не в пользу покупателя. Согласно статистике, в розничной цене мороженной кеты или горбуши стоимость производителя не превышает 35%. Оптовик, закупающий объем продукции у производителя накручивает 20% к стоимости товара, затем насыщает региональный рынок, а также отправляет рыбу за Урал. В прошлом году из-за затоваривания рынка цена рыбы упала ниже себестоимости. В Китай в этом году уже ушло из России 100 тыс. тонн лососевых - в этом объеме доля региональных производителей составила 2-3 тыс. тонн.

- Грядут ли какие-либо законодательные изменения, которые повлияют на работу рыборазводных предприятий?

- Недавно в свет вышел закон об аквакультуре, который начнет действовать с 2014 года. Этот документ позволит усилить поток инвестиций в воспроизводство биоресурсов. Закон дает юридически закрепленное право собственности на выращенную рыбу. Таким образом, уменьшатся риски бизнеса, сопряженные с возвратом инвестиций. К 2020 году в Хабаровском крае должно быть построено 13 заводов по воспроизводству рыбы, большинство из них - частные проекты заводов в Татарском проливе.

Мария КОНСТАНТИНОВА.