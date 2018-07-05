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АО "ННК-Хабаровского НПЗ" приняло участие в спортивном фестивале "Азарт. Здоровье. Отдых"
В Хабаровске завершился 25-й летний физкультурно-спортивный фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых». Спортивное событие приурочено к 80-летию со дня образования Хабаровского края и 70-летию со дня образования профобъединения.
Программа фестиваля традиционно включает в себя соревнования среди трудовых коллективов и спортивных семей (мама, папа и ребенок до 14 лет). Команды предприятий и организаций края состязались в 10 видах спорта: волейбол, дартс, стритбол, настольный теннис, мини-футбол, шахматы, пулевая стрельба, гиревой спорт, перетягивание каната и легкоатлетическая эстафета.
В перетягивании каната команде АО «ННК-Хабаровского НПЗ» не было равных. Канатчики завода забрали весь пьедестал, тем самым подтвердив свой статус – самых сильных мужчин края, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в «ННК-Хабаровский НПЗ».
Краевой физкультурно-спортивный фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых» ежегодно, с 1993 года проводится Хабаровским краевым объединением организаций профсоюзов, Правительством края и региональным Союзом работодателей. Соревнования проходят дважды в год – зимой и летом.
АО «ННК-Хабаровский НПЗ» активно принимает участие в фестивале, в целях привлечения заводчан к систематическим занятиям спортом, формирования здорового образа жизни, сохранения и развития спортивных традиций в трудовом коллективе.
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