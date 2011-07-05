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В Хабаровском аэропорту приземлились инвесторы из лучшего аэропорта мира
Корейская государственная корпорация "Международный аэропорт Инчхон" (Incheon International Airport Corporation) приобретает 10% акций ОАО "Хабаровский аэропорт" и рассматривает возможность увеличения доли в нем. Стороны 4 июля подписали в Москве договоры, направленные на стратегическое партнерство.
Согласно договору купли-продажи ценных бумаг, "Инчхон" приобретает 75 тыс. 028 акций дополнительной эмиссии (10% от уставного капитала) "Хабаровского аэропорта".
Согласно акционерному соглашению сроком действия 5 лет, "Инчхон" как акционер "Хабаровского аэропорта" примет участие в реализации мероприятий в рамках мастер-плана развития международного аэропорта Хабаровск (Новый), разработанного специалистами "Инчхон" и "Дэу Инжиниринг" (Daewoo Engineering), и будет содействовать привлечению инвестиций в этот проект.
Досье "ЗР"
Корейская государственная корпорация "Международный аэропорт Инчхон" (IIAC) учреждена в 1999 году с целью строительства и управления аэропортом в городе Инчхон, 100% акций IIAC принадлежит правительству Республики Корея. Международный аэропорт Инчхон функционирует с 2001 года и является одним из крупнейших авиаузлов мира. В 2010 году "Инчхон" обслужил более 33 млн. пассажиров. С 2005 года "Инчхон" ежегодно признается лучшим аэропорта мира по версии Международного Совета Аэропортов (ACI).
Договоры подписали председатель совета директоров "Хабаровского аэропорта" Константин БАСЮК и президент и исполнительный директор "Инчхон" ЛИ Чхэ Ук в присутствии губернатора Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА, заместителя полпреда президента РФ в ДФО Александра ЛЕВИНТАЛЯ, замминистра транспорта РФ Валерия ОКУЛОВА, посла Республики Корея в РФ ЛИ Юн Хо, а также представителей отраслевых ведомств, российских и корейских бизнесменов и финансистов, партнеров аэропортов Инчхона и Хабаровска.
Ли Чхэ Ук отметил: "Мы хотим поделиться нашими накопленными знаниями и опытом в сотрудничестве с Хабаровским аэропортом для достижения общих целей. Мы провели работу по разработке мастер-плана для Хабаровска и понимаем, что этот аэропорт имеет высокий потенциал для того, чтобы стать аэропортом мирового уровня. Стратегическое партнерство с Хабаровским аэропортом обеспечит обеим сторонам продвижение к намеченным целям и успешному сотрудничеству".
В соответствии с акционерным соглашением сроком действия на пять лет Incheon International Airport Corporation, как акционер, примет участие в реализации мастер-плана развития международного аэропорта Хабаровска.
Касаясь возможности увеличении доли в аэропорте, Ли Чхэ Ук сказал: "Вопрос остается открытым, он будет обсуждаться с "Хабаровским аэропортом". У нас есть интерес к увеличению доли".
В свою очередь, председатель совета директоров аэропорта Хабаровска Константин Басюк сообщил, что закрытие сделки по приобретению 10% акций аэропорта должно произойти до 15 сентября 2011 года. Он добавил, что, согласно мастер-плану, пропускная способность аэропорта к 2015 году будет увеличена за счет строительства нового терминала, пропускная способность которого будет 2,5 млн человек в год. Сейчас аэропорт может обслуживать 1,5 млн человек, а уже к 2030 году его пропускная способность будет увеличена до 4 млн человек.
Константин Басюк сообщил, что объем инвестиций на 20 лет, до 2030 г., в аэропорт составит $300-350 млн, из них на новый терминал будет направлено $120-150 млн, на грузовой терминал - $40-50 млн.
Досье "ЗР"
ОАО "Хабаровский аэропорт" учреждено в соответствии с распоряжением правительства Хабаровского края в 2005 года, в 2006 году 100% акций было консолидировано ЗАО "Альянс-Пром", в 2010 году "Альянс-Пром" продал акции "Хабаровского аэропорта" компаниям ЗАО "Кварц-Инвест" (75%) и Panadero Investments Ltd (24,9%), совладельцем и управляющим партнером которого является Константин Басюк.
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