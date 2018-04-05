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Для ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" вопросы безопасности - на первом месте
На предприятии проведена учебная тренировка по локализации разлива нефтепродуктов
На Хабаровской нефтебазе ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» проведена плановая объектовая тренировка по ликвидации аварийного разлива нефти и нефтепродуктов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В учениях приняли участие специалисты профессионального аварийно-спасательного формирования «ЭКОСПАС» и работники ЧОП «ННК-Безопасность-Хабаровск».
По итогам тренировки действия работников ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» по проведению первичных мероприятий по локализации аварийного разлива нефтепродуктов, а также взаимодействие со специалистами Хабаровского центра «ЭКОСПАС» получили положительную оценку руководства Общества и ПАСФ «ЭКОСПАС».
На предприятиях Группы ННК неукоснительно соблюдаются требования Законодательства РФ в области промышленной и экологической безопасности. Учения и тренировки по ликвидации последствий аварий являются важными мероприятиями по обеспечению профессиональной подготовки персонала и поддержанию его в соответствующей степени готовности.»
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