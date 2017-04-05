"Токинский кирпичный завод" построит завод строительной керамики в Хабаровском крае

Инвестор свободного порта Владивосток построит завод по производству строительной керамики в Хабаровском крае, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Инвестор свободного порта Владивосток «Токинский кирпичный завод» реализует инвестиционный проект по производству строительной керамики с объемом капиталовложений 14 млн рублей. Новое предприятие займет территорию бывшего лесопильного завода в поселке Токи Ванинского района Хабаровского края.

«Решение стать резидентом Свободного порта вызвано рядом причин. Это и существенные преференции по налоговым льготам и отчислениям во внебюджетные фонды, и предоставление земельных участков без торгов, и реклама и престиж предприятия – быть резидентом почетно! Мы отслеживаем законодательные инициативы относительно возможностей ведения бизнеса в регионе. Считаю, что действующий инвестиционный инструмент интересен и доступен предпринимателю! Кроме того, наша группа компаний готовит еще одну заявку в другой сфере деятельности» - говорит директор ООО «Токинский кирпичный завод» Вадим Москвичев.

В настоящее время на заводе уже смонтировано технологическое оборудование, построена обжиговая печь. На первом этапе планируется выпуск полнотелого, пустотелого и двойного кирпича с пустотами, далее компания приступит к выпуску керамических блоков и глазурованного кирпича.

Как отмечает Вадим Москвичев, «реализация проекта идет по плану». «Сейчас мы заканчиваем подготовку печи для набора производственных температур (более 1000 градусов), 31 марта приступили к формованию кирпича – сырца. Планируем к 15 апреля выйти на 16-17 тыс. кирпича-сырца в сутки. В наших планах увеличение производительности завода, в том числе за счет расширения линейки продукции – выпуск керамического блока и кирпича облицовочного. В настоящее время по результатам испытаний получено заключение о соответствии изделий требованиям ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические» - КИРПИЧ марки М 175. 30 марта завод посетил министр строительства Хабаровского края Пепеляев Константин Юрьевич, осмотрел производство, оценил готовые образцы, дал ряд рекомендаций и заверил, что продукция завода будет пользоваться спросом».

За последующие два года инвестор проведет капитальный ремонт здания, установит дополнительную печь для глазурования керамики, приобретет оборудование для подготовки глинистого сырья. Производительная мощность завода рассчитана до 5 млн условного кирпича в год. В результате реализации проекта будет создано 25 новых рабочих мест.

Напомним, с момента реализации федерального закона о свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 12 заявок на получение статуса резидента СПВ в Ванинском муниципальном районе Хабаровского края. Общий объем инвестиций по заявкам составляет 82,6 млрд рублей. Резидентами СПВ в Ванинском районе являются 5 компаний с объемом инвестиций на сумму более 81 млрд рублей и перспективой создать 1,1 тыс. рабочих места.