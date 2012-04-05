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Аэропорт Хабаровска не досчитался прибыли
ХАБАРОВСК, 5 апреля, ZRPRESS. ОАО "Хабаровский аэропорт" по итогам 2011 года получило 380,599 млн рублей чистой прибыли, что на 35,3% меньше, чем в 2010 году. При этом выручка компании выросла на 18,3%, до 4 млрд 913,708 млн рублей.
ОАО "Хабаровский аэропорт" учреждено в соответствии с распоряжением правительства Хабаровского края в 2005 году. В 2006 году 100% акций было консолидировано ЗАО "Альянс-Пром", в 2010 году "Альянс-Пром" продал акции "Хабаровского аэропорта" компаниям ЗАО "Кварц-Инвест" (75%) и Panadero Investments Ltd (24,9%), совладельцем и управляющим партнером которого является председатель совета директоров аэропорта, бывший президент "Альянс-Прома" Константин БАСЮК.
В июле 2011 года корейская государственная корпорация "Международный аэропорт Инчхон" приобрела 10% акций ОАО "Хабаровский аэропорт", став акционером и инвестором проекта модернизации аэропорта.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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