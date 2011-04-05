Хабаровские строители - в реестре ведущих

По итогам 2010 года ОАО «Дальмостострой» было включено в Национальный реестр «Ведущие организации строительной индустрии - 2010». Инициатором выступило министерство строительства Хабаровского края.

Напомним, что внесение организаций в данный реестр осуществляется исключительно по предложениям государственных и муниципальных органов власти. Целью формирования реестра является создание единого информационного ресурса по организациям строительной индустрии, деятельность которых вносит позитивный вклад в социально-экономическое развитие стройиндустрии своего региона. Реестр призван помочь государственным и общественным институтам, предприятиям и организациям, а также простым гражданам как в России, так и в любой стране мира, осуществлять поиск информации об интересующих их ведущих строительных предприятиях РФ. Отметим, что помимо ОАО «Дальмостострой» в Национальный реестр по итогам 2010 года вошли еще 44 строительные организации Хабаровского края.