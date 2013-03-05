Правительство Хабаровского края хочет расширить турпотоки через пункты пропуска Хабаровск – Фуюань и Покровка – Жаохэ

В год китайского туризма в России в Хабаровске вспомнили проблемы, возникавшие в ушедший год российского туризма в Китае

12-13 марта 2013 года правительство Хабаровского края обсудит на встрече с руководством китайской провинции Хэйлунцзян вопросы обмена туристическими потоками через пункты пропуска Хабаровск – Фуюань и Покровка – Жаохэ.

Перед началом новой навигации на Амуре и Уссури власти Хабаровского края хотели бы решить несколько вопросов, способствующих улучшению качества обслуживания в расположенных на территории пунктах пропуска. По мнению заместителя министра культуры края – начальника управления по туризму Виталия СЕЛЮКОВА, в этом году необходимо увеличить пропускную способность пунктов пропусков Покровка и речной порт Хабаровск до 700 (почти вдвое больше прежних показателей) и 1200 (с 1100) чел. в день соответственно; организовать продажу билетов на данных направлениях, что предполагает наличие графиков движения судов и парома, порядка продажи билетов и провоза багажа, механизма контроля за соблюдением порядков и расписаний; разработать механизм оперативного возвращения на Родину граждан России, вынужденно задержавшихся в Китае из-за погодных условий или других форс-мажорных обстоятельств; подписать с КНР соглашение о порядке прохождения пунктов пропуска, в котором предусмотреть ответственность сторон за несоблюдение графика движения, правил перевозки пассажиров и провоза багажа.

Стоит отметить, что по некоторым проблемам правительство региона вполне может принять самостоятельные решения. Так, для увеличения пропускной способности пункта пропуска «Покровка» еще в прошлом году предполагалось поставить на Уссури дополнительный паром. Как известно, на данном направлении используется один китайский корабль, что не только ограничивает возможность перевозки пассажиров, но и нарушает паритетность использования пограничного перехода. Губернатор края распорядился включить в работу российский паром в 2012 году, но исполнителям не удалось найти судно подходящего класса. Как было сказано на совещании по вопросам работы пунктов пропуска в навигацию 2013 года, прошедшем в Хабаровске под эгидой Дальневосточного теруправления Росграницы, теперь сроки введения второго транспорта в Покровке сдвинуты на середину 2013 года.

Руководитель ДВТУ Росграницы Виктор ЕЛЮТИН предложил правительству Хабаровского края обсудить в рамках ожидаемого международного мероприятия и возможность исключения из числа судов, задействованных на линии Хабаровск – Фуюань, китайского речного корабля проекта «Лункэ», доставившего немало неприятностей россиянам в минувшую навигацию. Китайцы использовали тихоходный теплоход вместимостью около 250 человек, несмотря на то, что в речном пункте пропуска в Хабаровске нет возможности одновременно пропускать через границу такое количество людей. Вначале на борт большого теплохода брали небольшое количество пассажиров, но к концу сезона начали возить его в полной загрузке, да еще и с багажом. Такой вал приводил к сбоям в работе пункта пропуска, перегрузке всех служб, неудобствам для пассажиров.

- В первое время турфирмами этот теплоход воспринимался как благо, - поясняет ситуацию со своей стороны исполнительный директор ООО «Компания «Весь мир путешествий» Елена ГАЛАНСКАЯ. - Потому что он в разы снизил цену на данном маршруте. Было 63 человека на судне – было все замечательно. Потом они взяли с туроператоров так называемые залоги за то, чтобы эти компании не отказались от теплохода, и резко увеличили загрузку. В результате к концу навигации за соблюдением порядка на этом теплоходе следили только пограничники. А с пятницы по воскресенье работу пограничных и таможенных служб в Хабаровске можно было приравнять к подвигу.

Стоит также добавить, что власти Фуюаня эффективно простимулировали российских туристов. В 2012 году объем провоза багажа на обычных судах типа «Полесье» был ограничен 30 кг, а для тихохода «Лункэ» ввели отдельную норму, позволяющую перевозить 50 кг.

Много вопросов вызывают у участников туробмена и сложности с покупкой билетов по маршрутам Покровка – Жаохэ, Хабаровск – Фуюань. Для упорядочения процесса пересечения госграницы в Покровке ввели систему регулярного движения, предполагающую наличие только нескольких отобранных перевозчиков, доставляющих туристов по маршруту Бикин – Покровка – Жаохэ в соответствии с установленным графиком движения.

- Это пародия на регулярное движение, - возмущается исполнительный директор ООО «Туристическая фирма «Пять звезд» Геннадий ФРИДМАН. - Обеспечили трех-четырех перевозчиков графиком, а билеты нормально приобрести невозможно. Можно взять билет только на 35 человек и не на одну поездку, а на месяц. Кроме того, введение регулярного движения привело к удорожанию стоимости поездки на 3 тыс. рублей. Потому что билет от Бикина до Жаохэ на регулярном маршруте стоит 1 тыс. 400 рублей. Хотя до этого при перевозке на своих автобусах мы тратили только 500 рублей на туриста.

Кроме туристических групп, пересекающих границу по безвизовому режиму, от такой ситуации серьезно страдают и интересы отдельных граждан, имеющих визу для посещения КНР, но не имеющих возможности приобрести билет и самостоятельно пересечь границу. Как говорит директор филиала в ДФО ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» Игорь ХРУЩЕВ, в Приморском крае эту проблему решили, заставив регулярных перевозчиков оставлять из 35 мест в автобусе 5 билетов для свободной продажи. А решение вопроса свободной продажи билетов на речные корабли, курсирующие между Хабаровском и Фуюанем, по мнению Виктора Елютина, может быть найдено в договоренностях с владельцем судов – Амурским пароходством. Сейчас турфирмы арендуют у хозяина судно на весь сезон и продают места оптом, по заранее заключенным договорам. А могло бы пароходство само продавать билеты, не сдавая теплоходы в аренду.

Значительная часть проблем в пунктах пропуска возникает из-за того, что в них нет управляющего органа, регулирующего движение транспорта. Попытки дать соответствующие полномочия хозяйствующим субъектам натолкнулись на протесты прокуратуры, заявившей о нарушении закона. Теперь, решением коллегии Росграницы, будет проведен эксперимент по расширению возможностей координационных советов пунктов пропуска в части администрирования. В число пилотных территорий попал и Дальний Восток.

Александр ЗУБОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.