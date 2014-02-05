Японцы хотят газа под теплицу в Хабаровском крае

В правительстве Хабаровского края состоялась очередная встреча с представителями японской корпорации JGC по вопросу строительства тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей на территории региона.

По данным пресс-службы министерства экономического развития и внешних связей края, стороны обсудили состояние проекта, возможность заключения меморандума о сотрудничестве между правительством Хабаровского края и японской компанией «JGC», а также соглашения с АНО «Агентство инвестиций и развития Хабаровского края» о сопровождении проекта.

Как сообщил глава японской делегации г-н Казунори АРАИ, в настоящий момент японская компания приняла решение использовать в качестве источника теплоэнергии уголь, но в перспективе, с учетом расширения производственных площадей, хотелось бы перейти на газ. «Мы настроены очень серьезно, хотелось бы скорее начать реализовывать проект», - отметил Казунори Араи.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.