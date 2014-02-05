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В Хабаровском крае бизнесу не достает трудовых ресурсов
Согласно матрице отбора территорий для инвестирования, приведенной в исследовании «Агентства регионального развития Хабаровского края», вопрос наличия необходимых трудовых ресурсов стоит на втором месте в шкале приоритетов, уступая объемам потенциального рынка сбыта, опережая размеры ожидаемой прибыли от вложений.
Характеризующий предпринимательский климат «Индекс ОПОРЫ России - 2012» отнес регион в подвал рейтинга 39 фокусных регионов по показателям кадрового обеспечения. В разделе «Доступность квалифицированных рабочих» край занял 29 место, в строке «Доступность квалифицированных инженеров и технических специалистов» - 36 место, в графе «Доступность специалистов для непроизводственных подразделений» - 38 место.
Средняя официальная безработица на территории в 1,7% является предметом гордости при разговоре об успехах социального развития, но не дает возможности для исправления ситуации с обеспечением запросов рынка труда.
«Снижение безработицы на самом деле превращается сейчас в фактор ограничения. У нас есть хороший индикатор - заявки на иностранную рабочую силу, и мы видим, что здесь есть определенная напряженность: бизнесу не достает трудовых ресурсов», - сообщил министр экономразвития края Виктор КАЛАШНИКОВ в ходе круглого стола по вопросам подготовки кадров для бизнеса.
Впрочем, оценки уровня безработицы могут быть разными. Руководитель направления КГБУ «Агентство регионального развития Хабаровского края» (АРР) Елена ЛИ обнаружила при изучении Бикинского и Вяземского районов, что незанятыми здесь являются почти 49% трудоспособного населения, в то время как официальный уровень безработицы не превышает 6,4%.
Острота проблемы ощущается уже при попытках уточнения спроса. КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования» пытается внедрить экспертно-аналитическую систему для прогнозирования потребности в профессиональном и кадровом обеспечении экономики региона. Это компьютерная программа, основой базы данных которой являются опросы работодателей. Но этот этап и оказался самым непроходимым. Участие в анкетировании было предложено 800 предприятиям, из которых только 330 согласились стать респондентами. Директор КГБОУ Наталья САЗОНОВА, говоря о причинах отказов, выделила: отсутствие нормативной базы, являющейся основой для предоставления информации; нежелание выдавать конфиденциальную информацию; неустойчивое финансово-экономическое положение и др.
Однако дискуссия показала, что проблема глубже. Если для крупных и даже средних предприятий вопросы планирования собственного развития, включая расчеты по необходимости увеличения рабочей силы, являются естественными в горизонтах 3 - 5 лет, то малый бизнес в большинстве своем не может заглядывать в будущее за пределами 1 года. Потому достоверно выяснить количественный и профессиональный состав требуемых ему работников кажется невозможным. Если не попытаться управлять внешне не управляемыми рыночными процессами. Известно, что предприниматели ищут прибыль и, если показать им возможность ее получения в определенных отраслях, они с удовольствием устремятся за формирующимся спросом. Это называется расстановкой приоритетов, которые, к слову, мало озвучить - их надо реализовать путем создания привлекательных условий на выбранных направлениях.
Другой аспект кадрового обеспечения бизнеса - обучение предпринимателей. По данным АРР, в южных районах края - Вяземском, им. Лазо, Бикинском - не заполнен предложением целый ряд насыщенных спросом рынков: обеспеченность населения медикаментами составляет 43%, бытовыми услугами - 38%, около 51% жителей отмечают нехватку инфраструктуры для развлечений и отдыха. Насыщения требуют рынки дошкольного образования, медицинских услуг, ЖКХ, перевозки пассажиров, связи.
В крае разработаны и внедряются в некоторых общеобразовательных школах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре учебные курсы по основам предпринимательской деятельности. Но, по мнению директора НП «Дальневосточный научный центр самоуправления» Нины ПОЛИЧКА, имеющей непосредственное отношение к разработке применяемых методик, начальные знания не позволяют готовить квалифицированных бизнесменов. Необходим подход, учитывающий специфику регулирования отдельных отраслей. По такому принципу центром самоуправления уже созданы методики подготовки владельцев предприятий в сфере дошкольного образования, распространяемые теперь и за пределами Хабаровского края. И в этом деле от власти требуется проявление политической воли.
- Я считаю, что начинать нужно как минимум с приоритетных направлений. И кто-то должен сказать, какие приоритетные направления для развития бизнеса сегодня у нас существуют, - говорит Нина Поличка. - Я зацепилась за выступление губернатора об инвестиционной стратегии, в котором он обозначил приоритетные направления для инвестиций. Можно ли сказать, что они являются приоритетами и для развития малого бизнеса? Не знаю.
Александр ЗУБОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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