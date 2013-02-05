В Хабаровском крае договорились с нефтяной трубой

В центральном офисе ОАО «Транснефть» в Москве состоялась встреча губернатора Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА с президентом компании Николаем ТОКАРЕВЫМ, в ходе которой было подписано соглашение о сотрудничестве между регионом и предприятием.

С конца 2012 года дочерним обществом ОАО «АК «Транснефть» - ООО «Дальнефтепровод» (г. Хабаровск) - осуществляется транспортировка нефти в рамках второй очереди нефтепроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО-2). По предварительным данным, сумма налоговых поступлений в бюджет края за 2012 год от организаций системы «Транснефть» составила порядка 700 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ОАО, за весь период строительства ВСТО-2 компания перечислила в бюджет края более 1,3 млрд рублей.

По материалам пресс-служб.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.