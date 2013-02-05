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Хабаровский край и ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" подписали первый договор о сотрудничестве
Соглашение предусматривает сохранение и развитие промышленного потенциала предприятий «ОАК» в Хабаровском крае, укрепление социального партнерства.
В Хабаровском крае расположены два производства, входящие в структуру авиастроительной корпорации: Комсомольский-на-Амуре авиастроительный завод имени Гагарина (филиал ОАО «Компания «Сухой»), специализирующийся на производстве и модернизации военной авиационной техники, и комсомольский филиал ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», на котором налажен серийный выпуск пассажирских самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. В 2013 году планируется собрать 20-30 «суперджетов». К 2015 году объемы производства будут увеличены до 60 самолетов в год.
В соглашении прописано, что ОАО «ОАК» будет и дальше способствовать реализации программ, направленных на модернизацию и развитие своих авиастроительных производств в Хабаровском крае, осуществлять выпуск, модернизацию и ремонт современной конкурентоспособной продукции для отечественных и зарубежных заказчиков. Это позволит сохранить и нарастить экономический потенциал региона, создать благоприятные условия для привлечения инвестиций, обеспечить высокий уровень занятости.
Со своей стороны правительство края, согласно сообщению его пресс-центра, будет способствовать реализации программ «ОАК», окажет содействие в подготовке квалифицированных кадров, их закреплении на территории края, обеспечении жильем. В этом направлении уже есть конкретные шаги. В Комсомольске-на-Амуре ведется строительство дома для работников КнААПО. Жилищная программа финансируется в рамках государственно-частного партнерства – деньги вкладывает краевой бюджет, авиационное предприятие и сами будущие новоселы.
По итогам подписания документа в «ОАК» состоялось рабочее совещание. Участники заседания обсудили участие корпорации в создании инновационного территориального кластера авиа- и судостроения, развитие производственных мощностей КнААПО, совершенствование системы формирования государственного заказа на подготовку кадров и целевых заказов на проведение научных работ для вузов по авиационной тематике.
По материалам пресс-служб.
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