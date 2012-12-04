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Иностранцы ведут проверки в Хабаровском аэропорту
Инженерно-авиационная служба (ИАС) ОАО «Хабаровский аэропорт» успешно прошла комплексную проверку на подтверждение сертификата Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).
Аудитор EASA по летной годности господин Джон Бернс (Великобритания) в течение трех дней проверял все стороны работы ИАС и не нашел каких-либо замечаний в работе службы, тем самым подтвердив, что техническое обслуживание воздушных судов в аэропорту Хабаровск соответствует самым высоким мировым стандартам. Как сообщает пресс-служба предприятия, уже более двух лет ОАО «Хабаровский аэропорт» имеет статус PART–145 - организации, которая дает право на выполнение работ по линейному техническому обслуживанию воздушных судов зарубежного производства. На момент первоначальной сертификации рейтинг включал в себя линейное обслуживание воздушных судов Airbus А318/А319/А320/А321, в 2011 году в рейтинг был добавлен Boeng-757. Одной из первостепенных задач специалистов службы является освоение каждого нового появляющегося в эксплуатации воздушного судна. Они внимательно следят за развитием российского авиационного рынка, стремятся развивать деятельность на соответствие современным международным требованиям.
В планах специалистов предприятия на 2013 год получение допуска на обслуживание самолетов семейства Bombardier CRJ. Очередная проверка на соответствие службы требованиям EASA запланирована на будущий год, ведь согласно действующим правилам в сфере обеспечения безопасности полетов аудит Европейских авиационных властей должен проводиться ежегодно.
Александр НИКОЛАЕВ, "Золотой Рог".
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