МТС накроет Хабаровский край мобильной навигацией

Хабаровск, 4 декабря, ZRPRESS. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) объявило о начале реализации в Хабаровском крае комплексного проекта мобильной навигации на основе инновационных M2M-решений.

Сервисы МТС используются для удаленного мониторинга местоположения пассажирского транспорта, специализированной техники, а также транспортных объектов социальных и коммунальных служб региона.



В Хабаровском крае клиентами МТС в области мониторинга транспорта являются такие крупные организации как администрация города Хабаровска, ОАО "Хабаровский аэропорт", НК "Роснефть", НК "Альянс", Сбербанк, ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания".

Сервисы МТС обеспечивают мониторинг движения более 2 тыс. единиц коммерческих автомобилей этих предприятий. Более 700 sim-карт оператора установлено в системе мониторинга общественного транспорта Хабаровска и около 200 sim-карт МТС используются для мониторинга движения машин коммунальных служб и сельскохозяйственной техники.



"Хабаровский край является одним из регионов, где частные предприниматели и крупные компании уже оценили все плюсы М2М-возможностей, и активно используют их для развития своего бизнеса. И это вполне оправдано: используя мобильные М2М-решения для мониторинга транспорта, можно контролировать расход топлива, скорость, маршрут передвижения и многое другое. Как показывает опыт в целом по стране, эта услуга помогает снизить транспортные расходы компании в среднем на 20%", - отмечает директор филиала МТС в Хабаровском крае Михаил ЧЕРНЫШОВ, слова которого приводит пресс-служба МТС

в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири.



За последний год количество SIM-карт МТС, задействованных компаниями Хабаровского края в М2М-решениях, увеличилось в целом на 50%. Количество пользователей услуги передачи данных среди корпоративных клиентов МТС в регионе выросло в два раза с начала 2012 года, при этом объем передаваемого интернет-трафика в расчете на одного клиента вырос более чем в 1,5 раза.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".