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ОАО «Корфовский каменный карьер» активно развивает новый для себя вид бизнеса
ОАО «Корфовский каменный карьер» активно развивает новый для себя вид бизнеса – железнодорожные перевозки.
Как рассказал «ЗР» генеральный директор компании Дмитрий ЛЕВИН, предприятие имеет собственный тепловоз, только в этом году приобрело уже около 30 вагонов, в добавок к которым 23 сентября был подписан счет на покупку еще 5 единиц. Пойти на такой шаг руководство ОАО решилось, столкнувшись с неразрешимостью проблемы доставки.
- После реформы РЖД, когда вагонный парк разошелся по частным рукам, новые владельцы подвижного состава перестали обращать необходимое внимание на заявки наших небольших компаний, - говорит Дмитрий Левин.
Приезжавший недавно в Хабаровск глава «РЖД» Владимир ЯКУНИН пообещал решить проблему в течение 1,5 месяца. Однако гендиректор «Корфовский каменный карьер» в эти обещания не верит:
- Я не верю господину Якунину. Нам будет гораздо спокойней обращаться со своим железнодорожным ресурсом. Теперь мы без всяких проволочек оперативно реагируем на запросы наших клиентов и вовремя поставляем щебень на любые объекты.
Пока вагоны компании работают только на клиентов, покупающих ее продукцию. И даже для этих целей имеющихся перевозных возможностей недостаточно. Но генеральный директор обещает и дальше развивать это направление бизнеса. Новые проекты стали возможны благодаря мощному росту основного производства.
- В кризис мы сами немного снизили объемы производства, ожидая спада потребления. Но все оказалось не так страшно. И в этом году мы уже выходим на выпуск около 1 млн куб. м щебня, что сопоставимо с объемами, производимыми в лучшие советские годы. А вообще у нас группа компаний большая, мы еще ведем буровзрывные работы, оказываем автотранспортные услуги, производим кирпичи. И по всем направлениям имеется хороший рост в этом году, - говорит Дмитрий Левин. - Естественно, что свою роль в нашем росте играет подготовка к саммиту во Владивостоке, большие стройки, идущие в Хабаровском крае. Сейчас мы с надеждой смотрим на проект космодрома, который начнет реализовываться со следующего года.
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