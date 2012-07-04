Замминистра транспорта проинспектировал ход подготовки объектов к саммиту АТЭС

ВЛАДИВОСТОК, 4 июля, ZRPRESS. Заместитель министра транспорта РФ Олег Белозеров прибыл в Хабаровск для осмотра подготовки объектов аэропорта к саммиту стран АТЭС. В составе делегации также прибыли представители Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) и ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

На перроне делегацию встречали руководители ОАО «Хабаровский аэропорт», министр промышленности и транспорта Хабаровского края Владимир Быченко и другие официальные лица.

Осмотр основных инфраструктурных объектов начался с международного терминала. Делегатам показали действующие в настоящее время залы вылета и прилета, а также зал вылета, находящийся на реконструкции. Масштабная реконструкция зала вылета международного терминала находится на заключительном этапе. Необходимость расширения зала вылета возникла в связи с динамичным ростом международных перевозок. Основная цель проекта – существенное улучшение уровня обслуживания пассажиров. В результате преобразований площадь нового зала вылета увеличится на 1 000 кв. м, с максимальным комфортом там смогут расположиться более 300 человек. Кроме того, будут открыты новый бизнес-зал, интернет-кафе, магазин беспошлинной торговли, а также два кафе. Проект реализуется в рамках подготовки аэропорта Хабаровск к саммиту стран АТЭС.

Далее Олег Белозеров осмотрел в терминале внутренних авиалиний новый бизнес-зал, гостиницу и зал для транзитных пассажиров, открытые после реконструкции в октябре 2011 года. Исполняющий обязанности директора ОАО «Хабаровский аэропорт» Юрий Володин познакомил заместителя министра с перспективными планами развития аэропорта Хабаровск до 2030 года, которые предприятие реализует совместно со своим стратегическим партнером Корпорацией «Международный аэропорт Инчхон». Строительство нового современного пассажирского терминала и развитие коммерческой зоны стали отдельной темой обсуждения.

В завершении визита Олег Белозеров высоко оценил уровень готовности аэропорта Хабаровск к саммиту стран АТЭС и выразил надежду, что аэропорт Хабаровск на должном уровне справится со значительным ростом пассажиропотока, который ожидается во время проведения данного мероприятия.

«Золотой Рог».