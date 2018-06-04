День охраны окружающей среды прошли на АО "ННК-Хабаровском НПЗ"

Тема Всемирного Дня охраны окружающей среды в 2018 году - борьба с загрязнением окружающей среды одноразовым пластиком, чрезмерное использование которого загрязняет океаны, землю, вредит жизни. На АО «ННК-Хабаровском НПЗ» прошли различные мероприятия, приуроченные к указанному Всемирному Дню, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

С 16 по 28 мая 2018г. на заводе был проведен конкурс «Защити природу от пластика» по двум номинациям: «Лучший Эко-плакат» и «Лучший Эко-сувенир», участие в котором мог принять любой желающий. Целью конкурса являлось напоминание о том, что каждый может внести свой вклад в дело по защите окружающей среды. Работы участников были представлены в Доме культуры Хабаровского НПЗ, где 01 июня в торжественной обстановке прошло награждение победителей и участников. Почетные грамоты, дипломы, памятные сувениры были вручены генеральным директором АО «ННК-Хабаровский НПЗ» Филиппом Владимировичем Карпеко. После награждения была проведена экологическая игра. Участникам были продемонстрированы различные методы сбора нефти с поверхности воды. Самыми активными были дети, которые открыли много нового и интересного для себя.





Экологическая игра по сбору нефти с поверхности воды.



Вручение генеральным директором Ф.В. Карпеко грамоты начальнику цеха №16 Долговой Н.И. Озеленение территории завода.

Вручение генеральным директором Ф.В. Карпеко грамоты зам. командира военизированного газоспасательного отряда Новикову В.В.

Субботник по уборке мусора береговой линии р. Амур.

С 25 по 29 мая 2018г. был проведен осмотр подразделений завода и определены экологически ответственные коллективы. Подразделения оценивались по чистоте производственной территории, экологической грамотности и активной экологической позиции. Победителями признаны цех №16 «тепловодоснабжение» и военизированный газоспасательный отряд.

В конце мая на заводе прошло озеленение территории: было высажено свыше 3 тысяч цветов разных сортов. В районе водозабора Хабаровского НПЗ очищена от мусора береговая линия р. Амур. Было собрано и вывезено на полигон ТБО около 6 куб. м. мусора. Всего на субботнике приняло участие более 30 человек. Солнечная погода способствовала бодрому настроению и трудоспособности. Своим примером работники завода показали, как во время коллективной работы формируется бережное и ответственное отношение к окружающей природе.

На верхнем фото: Награждение генеральным директором Ф.В. Карпеко победителей конкурса «Защити природу от пластика».

Юрий РОГОВ, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток