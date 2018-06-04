Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
День охраны окружающей среды прошли на АО "ННК-Хабаровском НПЗ"
Тема Всемирного Дня охраны окружающей среды в 2018 году - борьба с загрязнением окружающей среды одноразовым пластиком, чрезмерное использование которого загрязняет океаны, землю, вредит жизни. На АО «ННК-Хабаровском НПЗ» прошли различные мероприятия, приуроченные к указанному Всемирному Дню, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
С 16 по 28 мая 2018г. на заводе был проведен конкурс «Защити природу от пластика» по двум номинациям: «Лучший Эко-плакат» и «Лучший Эко-сувенир», участие в котором мог принять любой желающий. Целью конкурса являлось напоминание о том, что каждый может внести свой вклад в дело по защите окружающей среды. Работы участников были представлены в Доме культуры Хабаровского НПЗ, где 01 июня в торжественной обстановке прошло награждение победителей и участников. Почетные грамоты, дипломы, памятные сувениры были вручены генеральным директором АО «ННК-Хабаровский НПЗ» Филиппом Владимировичем Карпеко. После награждения была проведена экологическая игра. Участникам были продемонстрированы различные методы сбора нефти с поверхности воды. Самыми активными были дети, которые открыли много нового и интересного для себя.
Экологическая игра по сбору нефти с поверхности воды.
Вручение генеральным директором Ф.В. Карпеко грамоты зам. командира военизированного газоспасательного отряда Новикову В.В.
На верхнем фото: Награждение генеральным директором Ф.В. Карпеко победителей конкурса «Защити природу от пластика».
Юрий РОГОВ, фото автора.
Новости тематики
- День охраны окружающей среды прошли на АО "ННК-Хабаровском НПЗ"
- В Хабаровске впервые пройдут Дни международного бизнеса
- В Хабаровске закрыты еще три торгово-развлекательных центра
- В Хабаровском крае без работы остались тысячи сотрудников малых предприятий
- В Хабаровском крае вырос поток вывоза незадекларированной валюты за рубеж
- ВЭБ совместно с Фондом развития Дальнего Востока вложат 3,9 млрд рублей в строительство терминала в аэропорту Хабаровска
- Экс-министра строительства Хабаровского края посадили за мошенничество с квартирами для сирот
- Хабаровский НПЗ держит марку
- Накануне Дня металлурга в компании "Полиметалл" открыли новый ГОК "Светлое"
- Альфа-Банк и "Яндекс" проведут бесплатный семинар для предпринимателей в Хабаровске
Новости раздела
- День охраны окружающей среды прошли на АО "ННК-Хабаровском НПЗ"
- Новый рейс авиакомпании "Аврора" соединил Николаевск-на-Амуре и Хабаровск
- На железнодорожном вокзале Хабаровска открыт пешеходный тоннель
- В Хабаровском крае намерены создать испытательный центр беспилотной авиации
- В Хабаровском крае появился 55-й резидент ТОСЭР
- Резидент ТОР "Хабаровск" приступил к строительству логистического комплекса общей площадью 30 тыс. кв. м
- Два новых завода будут построены в Хабаровском крае
- В Хабаровске впервые пройдут Дни международного бизнеса
- Хабаровску - 160: История пишется с вокзалов
- В Хабаровске аэропорт "Новый" хочет стать новым
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Владимир Путин отправил в отставку глав сразу двух дальневосточных регионов
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- Сразу два города Приморья попали в особый список НАТО
- Детей в Приморье станет меньше почти на четверть
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) вошел в число резидентов ТОР
- В Приморье появится современный рыбоперерабатывающий завод
- Резидентами СПВ стали 12 компаний с проектами на территории Приморья
- Власти поставили задачу преумножить стада лососевых, нерестящиеся на Сахалине и Курилах