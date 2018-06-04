www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.21 р. 100 JPY: 57 р.
EUR: 72.72 р. 10 CNY: 96.94 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

День охраны окружающей среды прошли на АО "ННК-Хабаровском НПЗ"

04 Июня 2018, 16:44 | Хабаровск

Тема Всемирного Дня охраны окружающей среды в 2018 году - борьба с загрязнением окружающей среды одноразовым пластиком, чрезмерное использование которого загрязняет океаны, землю, вредит жизни. На АО «ННК-Хабаровском НПЗ» прошли различные мероприятия, приуроченные к указанному Всемирному Дню, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

С 16 по 28 мая 2018г. на заводе был проведен конкурс «Защити природу от пластика» по двум номинациям: «Лучший Эко-плакат» и «Лучший Эко-сувенир», участие в котором мог принять любой желающий. Целью конкурса являлось напоминание о том, что каждый может внести свой вклад в дело по защите окружающей среды. Работы участников были представлены в Доме культуры Хабаровского НПЗ, где 01 июня в торжественной обстановке прошло награждение победителей и участников. Почетные грамоты, дипломы, памятные сувениры были вручены генеральным директором АО «ННК-Хабаровский НПЗ» Филиппом Владимировичем Карпеко. После награждения была проведена экологическая игра. Участникам были продемонстрированы различные методы сбора нефти с поверхности воды. Самыми активными были дети, которые открыли много нового и интересного для себя. 


 

Экологическая игра по сбору нефти с поверхности воды.

 

 
Вручение генеральным директором Ф.В. Карпеко грамоты начальнику цеха №16 Долговой Н.И.
 

 

Озеленение территории завода.

 
 

Вручение генеральным директором Ф.В. Карпеко грамоты зам. командира военизированного газоспасательного отряда Новикову В.В.

 

 
Субботник по уборке мусора береговой линии р. Амур.
 
 
С 25 по 29 мая 2018г. был проведен осмотр подразделений завода и определены экологически ответственные коллективы. Подразделения оценивались по чистоте производственной территории, экологической грамотности и активной экологической позиции. Победителями признаны цех №16 «тепловодоснабжение» и военизированный газоспасательный отряд.
 
В конце мая на заводе прошло озеленение территории: было высажено свыше 3 тысяч цветов разных сортов. В районе водозабора Хабаровского НПЗ очищена от мусора береговая линия р. Амур. Было собрано и вывезено на полигон ТБО около 6 куб. м. мусора. Всего на субботнике приняло участие более 30 человек. Солнечная погода способствовала бодрому настроению и трудоспособности. Своим примером работники завода показали, как во время коллективной работы формируется бережное и ответственное отношение к окружающей природе.

На верхнем фото: Награждение генеральным директором Ф.В. Карпеко победителей конкурса «Защити природу от пластика».

Юрий РОГОВ, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: ннк-хабаровский нпз 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru