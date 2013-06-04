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"Хабсудмаш" все-таки доработался до банкротства
В Арбитражный суд Хабаровского края поступило заявление о признании банкротом ОАО «Хабсудмаш» («Хабаровский завод имени А. М. Горького»), последние годы влачащего жалкое существование. Заявителем выступило физическое лицо – П.САБУРОВ.
Судебное заседание арбитражного суда по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 18 июня. Отметим, что в 2012 году чистый убыток компании по РСБУ составил 57,481 млн рублей, что на 16% меньше убытка предыдущего года. План финансового оздоровления компании предполагает к 2015 году восстановить платежеспособность, обеспечить рост продаж более чем в три раза, погасить долги (551,165 млн рублей на 31 марта 2013 г.).
Отметим, что вопрос о банкротстве «Хабсудмаша» поднимался еще в 2011 году. Но тогда для спасения предприятия рабочей комиссией Минпромторга РФ решено было не подавать в арбитражный суд заявления о банкротстве. Из федерального бюджета были выделены средства для предупреждения развала предприятия. Как видим, денег надолго не хватило.
Досье «ЗР»
ОАО «Хабсудмаш» производит грузоподъемные механизмы для судостроительных и судоремонтных предприятий, в том числе судовые лебедки, водоструйные эжекторы. Основными акционерами являются ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (25,5%), входящее в нее ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (9,97%) и Atchison Commercial Corp. (20%).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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