"Хабсудмаш" все-таки доработался до банкротства

В Арбитражный суд Хабаровского края поступило заявление о признании банкротом ОАО «Хабсудмаш» («Хабаровский завод имени А. М. Горького»), последние годы влачащего жалкое существование. Заявителем выступило физическое лицо – П.САБУРОВ.

Судебное заседание арбитражного суда по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 18 июня. Отметим, что в 2012 году чистый убыток компании по РСБУ составил 57,481 млн рублей, что на 16% меньше убытка предыдущего года. План финансового оздоровления компании предполагает к 2015 году восстановить платежеспособность, обеспечить рост продаж более чем в три раза, погасить долги (551,165 млн рублей на 31 марта 2013 г.).

Отметим, что вопрос о банкротстве «Хабсудмаша» поднимался еще в 2011 году. Но тогда для спасения предприятия рабочей комиссией Минпромторга РФ решено было не подавать в арбитражный суд заявления о банкротстве. Из федерального бюджета были выделены средства для предупреждения развала предприятия. Как видим, денег надолго не хватило.

Досье «ЗР»

ОАО «Хабсудмаш» производит грузоподъемные механизмы для судостроительных и судоремонтных предприятий, в том числе судовые лебедки, водоструйные эжекторы. Основными акционерами являются ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (25,5%), входящее в нее ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (9,97%) и Atchison Commercial Corp. (20%).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.