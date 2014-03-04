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"Подснежники" туристического бизнеса могут подпортить отдых хабаровчанам
В настоящее время на рынке туристических услуг в Хабаровском крае работает 263 компании, 111 из которых являются туроператорами. По словам заместителя министра культуры Хабаровского края Виталия СЕЛЮКОВА, около 30% представителей отрасли «должны исчезнуть, только из-за того, что не выполняют своих обязательств».
Нарекания клиентов по-прежнему вызывают ненадлежащее качество оказанных услуг, которое может повлечь угрозу безопасности потребителей во время путешествия, заявил Виталий Селюков на прошедшей в Хабаровске пресс-конференции. Нередко туристические компании, которые работают на выездном направлении, оказываются некомпетентными, вследствие чего российские туристы за рубежом остаются предоставлены сами себе.
Около восьми лет на отечественном туристическом рынке отсутствует система лицензирования, что способствует увеличению числа фирм-однодневок. Контролировать деятельность компаний в будущем сможет Российский союз туриндустрии. Однако для этого организация должна приобрести статус саморегулируемой. Значительные изменения на рынке могут произойти после принятия нового ФЗ «О туризме и туристской деятельности в РФ», который заменит утративший актуальность существующий закон. Проект концепции нового документа предложил Ростуризм.
- До конца лета будет утверждена концепция документа, а в 2015 году должен появиться кардинально новый закон о туризме. Мы сейчас направляем свои основные усилия на то, чтобы в закон вошли пока отсутствующие положения, отражающие критерии профессионализма туристических организаций, механизмы их защиты и ответственность организаций за оказываемые услуги - вплоть до уголовной, - пояснил председатель Дальневосточного отдела Российского союза туриндустрии Александр ОСАУЛЕНКО.
Как сообщила заместитель начальника отдела по защите прав потребителей управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна ВАРСЕГОВА, в 2013 году в регионе было выявлено 72 факта нарушений и 1 турфирму уличили в работе без необходимой регистрации в федеральном реестре компаний. Между тем работающие на краевом рынке туроператоры должны страховать свою деятельность на сумму примерно 30 млн рублей, страховка же компаний, занимающихся въездным туризмом, должна составлять не менее 500 тыс. рублей, утверждает заместитель гендиректора по ДФО СОАО «ВСК» Виталий БЕЛАЙ.
Эксперты констатируют: определенная напряженность в туристической отрасли сохраняется. Крупные операторы, в связи с банкротством которых в закон и будут вноситься изменения, работают по прежним схемам, заметил Александр Осауленко. Он объяснил: если у одного крупного туроператора единовременно на выезде находятся десятки тысяч туристов, собственных оборотных средств для обслуживания обязательств не хватает и предприниматель обращается в банк за кредитами. В дальнейшем для наращивания оборотных средств применяется демпинг, который вносит на рынок дисбаланс. Достоверно известно, что первая десятка самых крупных российских туроператоров до сих пор работает по такой схеме, сообщил Александр Осауленко.
- Сейчас по закону всю ответственность несет туроператор. К сожалению, судебная практика на сегодняшний день складывается таким образом, что полную ответственность перед потребителем несет поставщик услуг, даже если он не имеет договорных отношений с агентом, а просто обозначен в договоре между посредником и клиентом.
Краевые власти предостерегают потенциальных клиентов от сотрудничества с однодневными турфирмами - «подснежниками», которые появляются в сезон ажиотажного спроса на рынке путешествий. «Цветущее мошенничество» продолжает провоцировать конфликт между туроператорами и турагентами. Так, в конце прошлого года было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одной хабаровской турфирмы: являясь посредником, компания получала от клиентов предоплату за путевку, но не переводила деньги операторам.
Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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