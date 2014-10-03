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"Ростелеком" расширяет зону покрытия оптической сети в Хабаровске
«Ростелеком» реализует масштабный проект по реконструкции сетей связи в Хабаровске. В рамках проекта медные кабельные сети в многоквартирных домах меняются на современные волоконно-оптические. До конца 2014 года компания обеспечит подключение к оптике 85% многоквартирных домов краевой столицы
Модернизация сетей предусматривает стопроцентный охват жилого фонда этажностью от 3-х и выше. В настоящее время к оптическим сетям подключены уже более 1,9 тыс. многоэтажек, до конца года планируется завести оптику еще в 133 дома.
В рамках проекта производится переключение на «оптику» существующих клиентов, а также масштабное строительство новых сетей в районах города, ранее не имевших высокоскоростного доступа в Интернет. Расширение оптоволоконной сети в Хабаровске обеспечит горожанам скорости доступа Интернет до 30 Мбит/с, а также возможность пользоваться уникальным продуктом «Интерактивное телевидение» в каждом районе краевой столицы. Возможности оптики позволяют комфортно пользоваться сервисом «Мультирум» (подключение нескольких телевизоров к «Интерактивному ТВ») и смотреть каналы в HD-формате.
«Замена медных линий на оптические ведется в городе на протяжении нескольких лет. Это продиктовано современными потребностями пользователей, которым важна высокая скорость доступа и стабильная работа в сети, – комментирует директор Хабаровского филиала ОАО «Ростелеком» Евгений Торгашин. – Требования к скорости передачи данных растут с каждым годом и медные линии не в состоянии обеспечить необходимую пропускную способность».
Обновление сети ведется по технологии GPON (Gigabit Passive optical network, гигабитная пассивная оптическая сеть). Технология сети позволяет передавать трафик со скоростью до 1 Гбит/с. Оптический кабель заводится непосредственно в квартиру клиента. Для строительства сетей используются преимущественно подземные коммуникации, что гарантирует высокую надежность эксплуатации. Также оптика не подвержена влиянию климатических факторов и не представляет интереса для «охотников» за цветными металлами.
«При замене медных сетей связи компания проводит полную замену кабелей и оборудования в домах, что требует проведения определенных строительных работ, – отмечает Евгений Торгашин, – порой нам приходится сталкиваться с недопониманием жильцов, а также представителей ТСЖ или управляющих компаний и отказом от проведения инсталляционных работ. Однако надо понимать, что это требование времени и медные линии, построенные несколько десятилетий назад необходимо менять».
Строящаяся в Хабаровске оптическая сеть позволит по мере необходимости существенно увеличивать пропускную способность каналов. Таким образом, жителям не потребуется прокладка новых кабелей в квартиру в будущем.
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