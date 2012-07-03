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Хабаровск и Хэйлунцзян сблизились в небе
В Харбине (КНР) состоялось подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве и партнерстве между ОАО «Хабаровский аэропорт» и Heilongjiang Airports Management Group Co. Ltd (Хэйлунцзянской корпорацией по управлению аэропортами). Документ подписан в рамках ХХIII Харбинской международной торгово-экономической ярмарки.
Основной целью подписания меморандума является дальнейшее развитие авиационного рынка Дальнего Востока РФ и Северо-Восточного Китая, а также расширения стратегического сотрудничества между аэропортами. Как сообщает пресс-служба ОАО «Хабаровский аэропорт», стороны договорились принимать участие в разработке единой маркетинговой политики для работы с авиакомпаниями, обмениваться опытом в области аэропортового обслуживания, продвигать маркетинговые услуги друг друга, а также участвовать в совместном развитии аэропортовых объектов на территории РФ и КНР. Меморандум вступил в силу с момента его подписания и будет действовать до декабря 2015 года.
«Золотой Рог».
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