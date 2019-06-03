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Более 10 тысяч хабаровчан посетили детский городок ННК на Дне города

03 Июня 2019, 20:01 | Хабаровск

В субботу жители Хабаровска отмечали День города - нашим соседям исполнилось 161 год

1 июня столица соседнего края - Хабаровск отметил 161-й день рождения. Любимый горожанами День города совпал с Днем защиты детей, который также отмечается в начале лета. От этого праздник в субботний день в столице края получился вдвойне торжественнее и масштабнее.

День города начался с шествия трудовых коллективов города. В праздничной колонне одним из самых больших представительств выделялись коллективы предприятий Группы компаний ННК. Транспарантами и воздушными шарами были оформлены колонны предприятий АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» и ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

Оба предприятия, входящие в состав Группы компаний ННК, хорошо известны в городе и крае. Они вносят немалую лепту в формирование бюджета Хабаровска и региона, а высококачественное топливо под брендом ННК пользуется особой популярностью практически на всей территории Дальнего Востока. ННК-ХНПЗ его производит на полностью модернизированном заводе, а «ННК-Хабаровскнефтепродукт» и другие сбытовые компании Группы реализуют автовладельцам через сеть АЗС с узнаваемым лого-солнцем.


 

Позаботилась Группа ННК о хабаровчанах и в праздничный день. Так, на набережной реки Амур был подготовлен настоящий праздник для детей и взрослых. Здесь организовали детский городок, который включал мини-копию АЗС ННК, где более 900 детишек от 3 до 6 лет прошли импровизированную дистанцию, соблюдая правила дорожного движения.

«Мне нравится, что в такой лёгкой игровой форме сынишке рассказали о необходимости соблюдать правила и быть аккуратным, переходя дорогу», - поделилась мама одного из участников.

А на отдельной площадке около ста хабаровчан также при участии ННК создали коллективное открытку-поздравление, написав свои пожелания любимому городу.


 

Не менее популярной была зона с раскрасками. Дети, которые и здесь оказались очень активными, могли передать свои работу на выставку, которая располагалась на территории площадки, или взять их с собой на память.

Также на территории площадки было расположено кафе с прохладительными напитками, свежесваренным кофе, хот-догами и гамбургерами, доступными для всех посетителей АЗС ННК. В день города их смогли попробовать все желающие.

Приятным сюрпризом для покупателей фирменных хот-догов стало подарочное мороженое, ведь именно его вкус возвращает нас всех в детство.

Всего детский городок от ННК посетили более десяти тысяч жителей города. В течение дня проводились конкурсы и розыгрыши. Все посетители получили подарки и сувениры.

Владивостокцы также имеют возможность оценить креативный подход нефтяников к участию в значимых мероприятиях в своем регионе. Так, на Дне тигра в сентябре прошлого года коллектив компании «ННК-Приморнефтепродукт» не только был представлен в праздничной «тигриной» колонне, но и организовал специальную зону на центральной площади, где дети и взрослые смогли поучаствовать в эстафетах и конкурсах (подробности - в материале «Группа компаний ННК поддержала полосатых хищников»).

Пока же порадуемся за соседей и будем ждать, что ННК подготовит на этот День города во Владивостоке, который будет отмечаться 2 июля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: день города  компании  конкурс  Дальний Восток  топливо  Группа компаний ННК  владивосток  дети  бизнес  АЗС  ХНПЗ  бензин  ННК-Хабаровскнефтепродукт  праздники  Хабаровск 



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