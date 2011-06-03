Звание «Предприниматель года» в Хабаровском крае присвоено генеральному директору ТТК-Дальний Восток

Генеральный директор ТТК-Дальний Восток (ТТК-ДВ), регионального предприятия компании ТТК, Владимир Рыбаков стал победителем XV юбилейного краевого конкурса «Предприниматель года» среди предприятий, занятых оказанием услуг в области связи и охраны информации.

Конкурс учрежден губернатором Хабаровского края и ежегодно проводится министерством экономического развития и внешних связей Хабаровского края. Основными целями конкурса является содействие развитию предпринимательства в Хабаровском крае, выявление предприятий и предпринимателей, добившихся наилучших результатов в своей деятельности

По итогам 2010 года сумма уплаченных налогов и платежей ТТК-ДВ в бюджеты различных уровней составила 131 млн рублей, в том числе более 30 млн рублей в бюджет края. Число вновь созданных рабочих мест на предприятии в 2010 году составило порядка 49, на оказание благотворительной деятельности выделено более 160 тыс. рублей. Эти и другие показатели деятельности ТТК-ДВ, в числе которых были также социально-трудовые условия на предприятии, включая своевременность выплаты и средний уровень зарплаты, стали основанием для присвоения генеральному директору ТТК-ДВ Владимиру Рыбакову почетного звания «Предприниматель года», сообщила "ЗР" Евгения Федоренко, пресс-секретарь ТТК–Дальний Восток.

«Я глубоко признателен организаторам конкурса за присуждение мне главной награды, – прокомментировал Владимир Рыбаков. – Звание «Предприниматель года», в первую очередь, заслуга всего коллектива ТТК-ДВ, члены которого обладают высоким профессионализмом и компетентностью. Ведь именно благодаря нам, связистам, у людей есть возможность свободно общаться, своевременно получать информацию и всегда быть в курсе последних событий не только регионального, но и мирового масштаба».

Досье "ЗР": ЗАО «Транстелеком-ДВ» (ТТК–Дальний Восток) является региональным представителем ЗАО «Компания ТрансТелеКом» (торговая марка ТТК) на территории Дальневосточного Федерального округа. В зону ответственности ТТК - Дальний Восток входят Амурская, Магаданская, Камчатская, Еврейская автономная области, Хабаровский и Приморский края, Республика Саха (Якутия), Чукотский, Корякский автономные округа. Компания создана в марте 2000 года для предоставления современных телекоммуникационных услуг, строительства и технической эксплуатации магистральной цифровой сети связи на базе инфраструктуры Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Общая протяженность волоконно-оптических сетей связи обслуживаемых и построенных ТТК - Дальний Восток составляет более 6 000 км.