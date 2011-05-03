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Грузы дождались амурской навигации

03 Мая 2011, 17:04 | Хабаровск

В этом году навигация по реке Амур в районе Хабаровска, как уже сообщал «ЗР Хабаровск», стартовала 30 апреля. По данным ФГУ «Амурводпуть», уровень воды сегодня, как и в прошлом году, достаточно высок, что позволит грузовым судам ходить с полной загрузкой.

- На самом деле, из-за того, что р. Уссури возле Хабаровска вскрылась в ранние сроки, навигация по Амурской протоке началась еще 25 апреля, по заявке Хабаровского речного торгового порта, - рассказал «ЗР» руководитель ФГУ «Амурводпуть» Александр САВИН. - Это позволило отправить группу рабочих в район 20-го километра Амурской протоки для начала добычи там нерудных полезных ископаемых.

Что касается других участков реки, то, согласно плану, в р-не Благовещенска навигация откроется 6 мая, возле Комсомольска-на-Амуре - 7 мая, Николаевска-на-Амуре - 12 мая. На сегодняшний день путейские суда, контролирующие движение речного транспорта, были полностью готовы к началу навигации. Были выставлены все береговые и плавучие навигационные знаки. Протяженность речных путей, которые будут обслуживаться управлением «Амурводпуть», как и в прошлом году, составит порядка 5,6 тыс. км. Отметим также, что берего-укрепительные работы в этом году будут проводиться на однокилометровом приграничном участке Амурской протоки в р-не села Казакевичево.

- Важно, что в последнее время прослеживается тенденция к увеличению грузопотока, хотя и не намного. В 2010 году судовладельцы перевезли порядка 4,35 млн тонн различных грузов, что на 7% превысило показатели 2009 года. В объемах пассажирских перевозок также наблюдается небольшой прирост, - рассказал Александр Савин.

Автор: Глеб Аленишко
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