Кваса много, кафе - нет

4059 заявок подали хабаровские предприниматели на конкурс на размещение объектов летней торговли. Это в два раза больше, чем в прошлом году. В нынешнем сезоне на выбор было предложено 556 мест для установки летних площадок и лотков.

Сезон летней торговли в Хабаровске начался с 1 мая. Согласно плану мэрии, на территории города появятся 47 летних кафе, 93 лотка, где будут продавать овощи и фрукты, 90 точек предлагать выпечку. Что же касается кваса, то, как и в прежние годы, особый интерес деловые люди проявили именно к торговле этим любимым русским напитком. В Хабаровске нынешним летом будет организовано 224 точки реализации кваса. Как рассказала начальник отдела по работе рынков и мелкой розницы управления торговли хабаровской мэрии Любовь РАСИЛЬБЕКОВА, рекордное количество заявок – 47 – было подано на «квасную» точку в районе Комсомольской площади. Активно соревновались предприниматели не только за места в Центральном округе, спросом пользовались все районы – в среднем на каждое место под торговлю квасом было подано по 15 заявок. В основном торговцы будут предлагать местную продукцию от таких производителей, как «Тайга» и «Квас-ДВ».

Ажиотаж вокруг торговли прохладительным напитком объясним – здесь не требуется больших затрат, а то, что вложено, с лихвой окупается. К примеру, для летней площадки общепита нужно намного больше – как минимум, это расходы на электроэнергию, охрану, зарплату для нескольких работников, уборку территории. В сравнении с прошлым годом число летних кафе значительно уменьшилось – с 80 до 47, но зато все они расположены в местах массового отдыха горожан. Предприятия, которые стали победителями конкурса, должны будут выполнить ряд требований. В их числе - оформление документа на использование земельного участка под сезонный объект торговли, заключение договора по санитарной очистке и благоустройству прилегающей территории. Организаторы работы летних площадок обязаны установить биотуалет в том случае, если в радиусе не более ста метров нет стационарного туалета.