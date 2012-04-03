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Закон о развитии МСБ в Хабаровском крае появился в черновой редакции
Министерством экономического развития и внешних связей Хабаровского края подготовлена «черновая» редакция закона о развитии малого и среднего предпринимательства.
Поручение о подготовке нормативного акта было дано губернатором Вячеславом ШПОРТОМ на первой краевой конференции предпринимателей, которая состоялась в феврале. Подобного закона в крае еще не было. Документ должен определить общие принципы и векторы развития малого бизнеса в регионе, а также полномочия властей по господдержке этого сектора экономики. В рабочую группу по созданию законопроекта вошли не только представители правительства края, но и руководители общественных предпринимательских организаций.
По данным пресс-центра правительства региона, на заседании рабочей группы в конце марта было предложено сделать акцент на развитии предпринимательства в районах, а также на поддержку инновационного и отраслевого бизнеса. «Сейчас мы должны выслушать все мнения, учесть опыт других субъектов РФ и подготовить качественный документ. Мы также должны «увязать» этот закон с краевой целевой программой поддержки малого бизнеса, которая действует в регионе. В конце апреля мы представим проект нормативного акта губернатору», - комментирует ситуацию председатель совета по предпринимательству при губернаторе края Сергей СТЕПАНОВ.
«Золотой Рог».
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