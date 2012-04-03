Компания «Смена-Трейдинг» оказалась под прицелом

22 марта сотрудники следственного управления СК по ДФО и УФСБ по Хабаровскому краю провели обыск в офисе лесопромышленной компании ЗАО «Смена-Трейдинг». Изъятие серверов, компьютерных блоков и ряда рабочих документов, после которого предприятие было вынуждено приостановить свою деятельность и нести убытки, руководство компании посчитало незаконным, а сам инцидент был воспринят как стремление скомпрометировать организацию и подорвать ее деятельность.

Как рассказал в ходе пресс-конференции, которую руководство компании организовало неделю спустя с целью привлечения общественного внимания, генеральный директор ЗАО «Смена-Трейдинг» (Smena Trading Co., Ltd) Александр СИДОРЕНКО, данный «визит» правоохранительных органов стал для предприятия полной неожиданностью.

- Наша компания работает на рынке уже 20 лет, и с подобными ситуациями никогда не сталкивалась, даже в 90-е годы. Все счета и недвижимость фирмы зарегистрированы и расположены в Хабаровском крае, наша деятельность всегда была и остается абсолютно прозрачной и открытой, - рассказал Александр Сидоренко. – В ходе обыска у нас были изъяты серверы, компьютерные блоки, бланки и документы неких фирм, которые, как заявил следователь, проходят по некоему уголовному делу. Мы не понимаем, что происходит, а следственные мероприятия считаем незаконными. Непонятно даже то, кем является наша фирма – свидетелем или обвиняемым.

Как отметило руководство «Смена-Трейдинг», подобные обыски с изъятием собственности могут производиться абсолютно в любых фирмах и без каких-либо негативных последствий для правоохранительных органов, а значит, «производиться в интересах того, кому не нравится успех конкурента».

- За 20 лет работы у нас, конечно, было много разговоров с представителями и правоохранительных, и налоговых органов. Это нормально для любого бизнеса. Два года назад оперативный работник обвинял нас в преступных связях с китайцами, а в этот раз говорили, будто мы какие-то японские агенты, и что у меня в одежде даже спрятаны прослушивающие жучки. Также один из сотрудников УФСБ, участвующих в обыске, заявил, что мы переполнили чью-то чашу терпения. Никаких дополнительных пояснений мы не получили, - сообщил Александр Сидоренко. – Трудно сказать, кому именно мы перешли дорогу. Это бизнес, дороги перекрещиваются... На мой взгляд, следственные мероприятия, прошедшие в компании, были заказными.

Еще один момент, на который сотрудники фирмы обратили особое внимание – это подключение оперативниками к одному из главных компьютеров USB-флешки, содержание и назначение которой осталось не ясным.

- Под прикрытием спецназа сотрудник УФСБ, одетый в штатское, перед началом обыска без каких-либо предупреждений вставил свою флешку в USB-порт одного из основных компьютеров, и только после этого следователь приступил к обыску и изъятию электронных средств, компьютеров, серверов, и IP-телефонии, - отметил Александр Сидоренко. - На мой вопрос о том, могут ли в компьютер быть занесены сведения, которых там не было, последовал ответ, что да, теоретически это возможно. Видеосъемка, которая осуществлялась во время всего обыска, это подтверждает. Поэтому вполне вероятно, что в нашу сетевую базу попали компрометирующие нас документы или другие данные, которые в дальнейшем могут быть использованы для шантажа. Но надеюсь, что это останется только предположением…

Обжаловать незаконные, с точки зрения ЗАО «Смена-Трейдинг», действия правоохранительных органов, лесопромышленная компания намерена в суде. Письменные обращения с изложением проблемы и просьбой «навести порядок» и «восстановить справедливость» уже направлены в управление генпрокуратуры по ДФО, президенту и председателю правительства РФ, генпрокурору и директору ФСБ России.

Свой, хотя и весьма сдержанный комментарий предоставили и в правоохранительных органах. Как сообщили «ЗР» в управлении ФСБ по Хабаровскому краю, ЗАО «Смена-Трейдинг» проходит по делу в качестве подозреваемого, т.к. является возможным фигурантом уголовного дела, возбужденного в прошлом году, когда была задержана преступная группа, нанесшая ущерб государству в размере 10 млрд рублей. Более того, речь идет о статье 210 УК - организация преступного сообщества. Однако руководство компании «Смена-Трейдинг» о подобных подозрениях слышит впервые, как прозвучало на пресс-конференции.

- Более подробно что-то комментировать мы будем только по результатам расследования. Сегодня однозначно можно говорить лишь о том, что все оперативные мероприятия проводились в рамках закона. Кстати, цель использования следователем USB-флешки также была объяснена руководству компании, что зафиксировано в протоколе и в присутствии понятых, - сообщал источник в УФСБ.

Необоснованность претензий лесопромышленника подтверждает также и.о. руководителя следственного управления по ДФО Александр ЗЮБАНОВ. По его мнению, все прошедшие в рамках обыска мероприятия являются абсолютно стандартной процедурой.

- Однако после этого «обычного следственного дела» наша компания полностью утратила возможность продолжать работу, т.к. все компьютеры и серверы изъяты, - отметил Александр Сидоренко. – А поскольку в работе мы взаимодействуем с российскими и зарубежными партнерами, то даже однодневный простой или сбой в функционировании отлаженного механизма приводит к существенным проблемам. Годовой оборот фирмы составляет более $100 млн, и компания уже понесла ущерб в размере 4 млн рублей. Вообще, на мой взгляд, данный инцидент является проявлением какого-то психоза в отношении некоего громкого уголовного дела, связанного с лесодобычей… И когда правоохранительным органам хочется «раскрутить» дело еще сильнее, то становится уже не важно, кто прав, а кто виноват. Берется компания, подходящая под некие параметры, и «подгоняется» под обвинение. У меня складывается такое впечатление.

В Фонде поддержки малого предпринимательства Хабаровского края подтвердили, что рейдерские захваты, о которых фактически заявляет ЗАО «Смена-Трейдинг», являются частой практикой для предприятий, связанных с лесной промышленностью. Как показывает опыт, здесь имеют место и обыски, и изъятия компьютеров, печатей и документов, а также «подбрасывание» или загрузка в компьютерные системы компрометирующих фирму документов, используемых в дальнейшем для шантажа. В предприятиях, занятых в других сферах бизнеса, подобные проблемы возникают значительно реже, отмечают в Фонде поддержки.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».