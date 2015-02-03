Хабаровский край в рейтинге расточительности регионов занял "почетное" 5-е место

Приморский край, Сахалин и Якутия, фигурировавшие в рейтинге в прошлом году, в новый список вообще не попали, пишет «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

В ОНФ провели мониторинг закупок в 2015 году органами исполнительной власти услуг чартерных перевозчиков. При общем сокращении подобных дорогостоящих закупок в регионах абсолютный рекорд поставил Ямало-Ненецкий автономный округ, чиновники которого хотят потратить на эти цели в 2015 году 300 млн руб. На втором месте антирейтинга Тюменская область, на третьем - Ханты-Мансийский автономный округ.

Подобные планы в нынешних экономических условиях идут вразрез с задачей последовательной экономии бюджетов, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, считает сопредседатель центрального штаба ОНФ, куратор проекта «За честные закупки» Александр БРЕЧАЛОВ. Как рассказали «Известиям» в ОНФ, сумма в 300 млн рублей в ЯНАО стала абсолютным рекордом для рейтингов расточительности - ранее первенство в тратах на запланированные чартерные перелеты было у Вологодской области с суммой 86 млн руб., затем у Сахалинской области - 44 млн руб.

Однако, в свою очередь, в администрации ЯНАО отмечают, что в регионе существует объективная необходимость использования авиатранспорта.

«Экстремальные климатические и географические особенности определяют высокую стоимость расходов на содержание транспорта. В каждой единице товарно-материальных ресурсов на Крайнем Севере высока транспортная составляющая. А площадь Ямало-Ненецкого автономного округа составляет 770 тыс. кв. км (это примерно полторы Испании, или две Германии, или десять Чехий).

Плотность населения же в 12 раз меньше, чем в среднем по России. При этом автодорог с твердым покрытием в 41 раз меньше, чем по стране. На Ямале много рек, но навигационный период крайне короток. Нередко лед с Оби сходит лишь в июне.

Так что, в отличие от многих субъектов РФ, например, средней полосы России, в большинстве случаев добраться до многих населенных пунктов на территории автономного округа возможно лишь авиатранспортом», - заявили в пресс-службе округа.

Фигуранты прошлых рейтингов ОНФ: Республика Хакасия, Коми, Саха (Якутия), Пензенская область и Приморский край - вообще воздержались от подобных закупок (на данный момент эксперты ОНФ закупки не обнаружили). Лидер прошлогоднего рейтинга, Сахалинская область, также отказалась от покупки чартерных рейсов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.