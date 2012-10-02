Спецстрой снял погоны

21 сентября 2012 года подписаны последние распоряжения по девоенизации Спецстроя. Следующим шагом должно стать акционирование входящих в федеральное агентство предприятий.

Об этом 22 сентября в Хабаровске заявил директор федерального агентства Григорий НАГИНСКИЙ, процесс реформирования структур Спецстроя длится все последние годы, в которые проведена централизация финансовых и страховых активов, произошло разделение деятельности территориальных ФГУП по географии федеральных округов. В минувшую пятницу было подписано последнее распоряжение, после которого Спецстрой России стал девоенизированным: все военные подразделения отошли в минобороны, все гражданское осталось в организации.

Кроме того, Григорий Нагинский объявил о том, что получено указание о начале акционирования ФГУПов Спецстроя. По разработанному графику акционирование должно завершиться летом 2014 года.

- Может быть, родина скажет, что пакет в 10– 25% надо выставить на продажу… Но это произойдет не раньше 2015 – 2016 годов, – добавил директор федерального агентства специального строительства.

Не стал скрывать своей радости от начала процесса смены формы собственности директор ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» Юрий ХРИЗМАН:

- «Дальспецстрой» мечтал об акционировании много лет. Считаю, что этот шаг даст новый толчок развитию предприятия. Мы к нему готовы и с нетерпением ждем этого события.

По мнению руководителя Спецстроя, создание АО на базе унитарных госпредприятий только повысит их управляемость и ни на чем негативно не скажется. После акционирования станет возможным и строительство арендного жилья, и более полная реализация других коммерческих проектов. Один пример: чтобы ФГУПу сдать квартиру в аренду, договор аренды надо регистрировать в Росимуществе - акционерное общество от таких формальностей освобождено.

При этом разделения бизнеса пока не ожидается. Во всяком случае, предприятия строительной промышленности «Дальспецстроя» в ходе акционирования не планируется выводить из состава единой компании.

Вопросы движения по пути акционирования стали одними из ключевых в ходе работы коллегии Спецстроя России, для проведения которой в Хабаровске в столицу ДФО и прибыло руководство агентства и входящих в него предприятий. Второй большой темой совещания стало выполнение годового плана.



Хабаровск стал местом проведения коллегии в соответствии с принятой системой, когда каждая коллегия Спецстроя проводится в новом городе РФ, являющемся столицей федерального округа и основной базой территориального предприятия. В сентябре 2012 года очередь дошла до места расположения головного офиса «Дальспецстроя».

Планирование деятельности структур Спецстроя также не проходящий вопрос. Подъем их общих оборотов больше походит на взлет, чем на рост. По данным Григория Нагинского, объемы заказов увеличились с 70-80 млрд рублей в 2011 году до 170-180 млрд рублей в 2012 году. Самыми крупными спецстройками он назвал космодром Восточный в Амурской области и полученный в нынешнем году генподряд на сооружение Ленинградской АЭС. Отвечая на вопросы дальневосточных журналистов во время пресс-конференции перед началом коллегии, директор Спецстроя России, согласившись с наличием проблем при начале строительства в Амурской области, напомнил тем не менее что, согласно ФЦП, первая ракета с Восточного должна стартовать в 2015 году. Сроки никто не отменял. Значит, несмотря на все трудности, запуск состоится в назначенное время.

Одним из перспективных направлений деятельности Спецстроя в ближайшие годы может стать работа за рубежом. Существует документ, согласно которому все, что РФ будет возводить за пределами своих границ, должен реализовывать Спецстрой. Пока в деле находится только один такой объект – здание Российского культурного центра в Кабуле. Но, по мере усиления внешнеполитического влияния страны, должны вырасти и объемы зарубежного строительства.

Говоря о деятельности «Дальспецстроя» вне космодрома, Григорий Нагинский отметил масштабы его жилищного строительства. Оказывается, это единственное предприятие федерального агентства, являющееся в своем округе безальтернативным исполнителем заказов на строительство жилья для военнослужащих. Больше всего квартир по этой программе военные получат в Хабаровске – около 5 тыс. штук - и во Владивостоке, в районе Снеговая Падь – почти 4,5 тыс. квартир. Создается жилье и для подводников, расквартированных в камчатском Вилючинске.

В целом же, по данным Юрия Хризмана, в ближайшие годы в Хабаровске будет по-прежнему сдаваться ежегодно до 150 тыс. кв. м жилья. В этом году во Владивостоке выходят на уровень 50 тыс. кв. м, а в последующем и там планируют выйти на 100 – 120 тыс. кв. м в год. Как пример новых подходов к комплексной застройке был приведен возводимый с использованием новых технологий, создающий новое качество жизни владивостокский проект «Патрокл». Это строительство показывали министру обороны РФ Анатолию СЕРДЮКОВУ, который тоже остался впечатлен увиденным.

Одной из острейших проблем, способных затормозить дальнейший рост «Дальспецстроя», является кадровый голод, усиливающийся на фоне увеличения портфеля заказов предприятия. За последние 10 лет ФГУП вырос в численности постоянных сотрудников с 4 до 8 тыс. человек. И не на все его объекты можно привлечь иностранных рабочих. Например, при строительстве космодрома использование зарубежной рабсилы запрещено. Впрочем, Юрий Хризман не склонен видеть в этом угрозу для развития:

- Проблема есть - будем решать, - по-военному отчеканил руководитель уже совсем гражданской компании.

Александр ЗУБОВ, «Золотой Рог».