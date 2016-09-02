Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Ростелеком" обеспечит возможность доступа в интернет в 46 населенных пунктах Хабаровского края
«Ростелеком» и правительство Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве по развитию телекоммуникационной инфраструктуры региона, сообщает Деловая газета "Золотой Рог"
Во время Восточного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве по развитию телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети интернет населенных пунктов Хабаровского края с численностью жителей более 500 человек. Соглашение о совместной деятельности подписали президент ПАО «Ростелеком» Сергей Калугин и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Целью соглашения является развитие инфраструктуры связи и комплексных государственных информационных систем на территории Хабаровского края. Одно из основных направлений сотрудничества – обеспечение высокоскоростным доступом в интернет и интерактивным телевидением.
В рамках соглашения «Ростелеком» обеспечит возможность доступа в интернет в 46 населенных пунктах Хабаровского края с численностью населения более 500 человек. Для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в социальной сфере, безопасности, ЖКХ и других «Ростелеком» проведет модернизацию местной и внутризоновой сети электросвязи.
Соглашение определяет общие условия взаимодействия сторон на принципах конструктивного партнерства для содействия социально-экономическому развитию Хабаровского края.
Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
Новости тематики
- "Ростелеком" обеспечит возможность доступа в интернет в 46 населенных пунктах Хабаровского края
- "Ростелеком", несмотря на кризис, продолжит бороться против "цифрового неравенства"
- К устранению цифрового неравенства приступили в Хабаровском крае
- К "оптике" подключены более 2000 многоквартирных домов Хабаровска
- "Ростелеком" запустил самый важный проект этого года в Хабаровском крае
- Директором Хабаровского филиала ОАО "Ростелеком" назначена Елена Хитрова
- Tele2 отзвонился в Хабаровске
- "Ростелеком" расширяет зону покрытия оптической сети в Хабаровске
- "Ростелеком" в Хабаровске предлагает выгодные пакетные решения
- "Ростелеком" построит оптику до села Бельго Хабаровского края
Новости раздела
- "Ростелеком" обеспечит возможность доступа в интернет в 46 населенных пунктах Хабаровского края
- Инвесторы распробовали облигации оператора международного терминала Хабаровского аэропорта
- Хабаровчане нацелились на новый порт в Приморье
- В Хабаровском крае начало отопительного сезона находится под угрозой срыва
- Хабаровск надеется на "Платон"
- "Хабаровская генерация" АО "ДГК" завершила второй год волонтерского проекта
- Альфа-Банк и "Яндекс" проведут бесплатный семинар для предпринимателей в Хабаровске
- Музей энергетики АО "ДГК" победил в седьмом смотре-конкурсе Хабаровска "Лучший хранитель истории"
- Хабаровская генерация завершает отопительный сезон
- Власти изучат возможность создания рыбного порта в рамках ТОР "Комсомольск"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным