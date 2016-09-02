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"Ростелеком" обеспечит возможность доступа в интернет в 46 населенных пунктах Хабаровского края

02 Сентября 2016, 17:16 | Хабаровск

«Ростелеком» и правительство Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве по развитию телекоммуникационной инфраструктуры региона, сообщает Деловая газета "Золотой Рог"

Во время Восточного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве по развитию телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети интернет населенных пунктов Хабаровского края с численностью жителей более 500 человек. Соглашение о совместной деятельности подписали президент ПАО «Ростелеком» Сергей Калугин и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Целью соглашения является развитие инфраструктуры связи и комплексных государственных информационных систем на территории Хабаровского края. Одно из основных направлений сотрудничества – обеспечение высокоскоростным доступом в интернет и интерактивным телевидением.

В рамках соглашения «Ростелеком» обеспечит возможность доступа в интернет в 46 населенных пунктах Хабаровского края с численностью населения более 500 человек. Для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в социальной сфере, безопасности, ЖКХ и других «Ростелеком» проведет модернизацию местной и внутризоновой сети электросвязи.

Соглашение определяет общие условия взаимодействия сторон на принципах конструктивного партнерства для содействия социально-экономическому развитию Хабаровского края.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком»  – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Ростелеком 



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