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Инвесторы распробовали облигации оператора международного терминала Хабаровского аэропорта
В ходе размещения были поданы 224 заявки на 143 млн рублей
Инвестиционная онлайн-система «Восход», созданная на базе Санкт-Петербургской биржи для привлечения инвестиций в проекты на Дальнем Востоке, объявила о первом размещении облигаций - ими стали бумаги ООО «Авиатерминал», управляющей компании международного терминала Хабаровского аэропорта.
Облигации ООО «Авиатерминал» выпущены на сумму 100 млн рублей со сроком погашения в сентябре 2017 года, ставка купона - 15%. В ходе размещения были поданы 224 заявки на 143 млн рублей. К торгам на Санкт-Петербургской бирже бумаги были допущены 30 августа.
Соглашение об инвестиционной онлайн системе «Восход», которая будет привлекать инвестиции в развитие проектов на Дальнем Востоке, в том числе венчурный капитал в небольшие и растущие компании, подписали в июне НП РТС и АО «Фонд развития Дальнего Востока» (ФРДВ).
«Как государственный фонд мы заинтересованы, чтобы эта площадка позволила выйти на рынок капитала дальневосточным компаниям, 16 из них уже подали заявки на размещение», - пояснял генеральный директор фонда Александр ЧЕКУНКОВ.
Процедура листинга для дальневосточных эмитентов является стандартной, однако свою экспертизу в отношении новых эмитентов, чтобы обеспечить дополнительные гарантии для инвесторов и ускорить процедуру листинга, дает Фонд развития Дальнего Востока.
Как говорится на сайте инвестиционной системы "Восход", операционная подготовка к размещению биржевых облигаций занимает до двух недель после принятия эмитентом корпоративного решения. Биржевые облигации размещаются с регистрацией проспекта эмиссии только на бирже; для выпусков объемом до 200 млн рублей проспект не требуется, достаточно решения эмитента о выпуске.
Досье «Золотого Рога»
Хабаровский аэропорт планирует вложить в развитие на первом этапе 8,6 млрд рубktq, чтобы увеличить число обслуживаемых пассажиров с нынешних 2 до 4,7 млн в год. NPV проекта развития хабаровского аэропорта (Net Present Value, чистая приведенная стоимость) заявлен в размере 2,3 млрд рублей, IRR (Internal Rate of Return, внутренняя норма доходности) - 13,7%, срок окупаемости - 12 лет.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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