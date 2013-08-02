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Хабаровский НПЗ: Цех новой истории
На Хабаровском НПЗ завершается формирование коллектива нового цеха, который будет эксплуатировать комплекс глубокой переработки нефти
Цех №15 будет осуществлять процессы гидрокрекинга, гидроочистки и вакуумной переработки мазута.
В состав цеха входят: комбинированная установка гидрокрекинга вакуумного газойля и гидроочистки дизельного топлива и керосина; установка производства водорода с блоком его концентрирования; комбинированная установка регенерации аминов, отпарки кислых стоков и получения серы с блоком очистки хвостовых газов; азотная станция; установка глубокой вакуумной перегонки с установкой висбрекинга.
Гидроочистка даст дизельное топливо стандарта евро-5 и реактивное топливо мирового стандарта. Гидрокрекинг позволит получить из вакуумного газойля дополнительно бензин и дизельное топливо. Одним из продуктов будет также сера. Для Хабаровского НПЗ выбран дизельный вариант глубокой переработки. Бывает еще бензиновый, использующий каталитический крекинг. Но Дальнему Востоку, в больших количествах использующему тяжелую технику, дизельное топливо жизненно необходимо.
Руководство цехом принял Владимир МЕЛЕХИН, до этого занимавший должность генерального директора Комсомольского НПЗ. В разговоре с корреспондентом «ДК» начальник 15-го цеха отметил безотходность будущего производства, его безопасность и экономичность.
- На вакуумном блоке из мазута получают вакуумный газойль и гудрон. Гудрон выходит очень вязким, трудным для использования. Дальше два варианта - получать кокс, как это делают в Комсомольске, или дальше вырабатывать топливо через процесс висбрекинга, как это спроектировано в Хабаровске. Гудрон нагревают и отправляют в специальный реактор, где меняется его молекулярная структура, делая почти твердое вещество жидким топочным мазутом. Незначительные отходы этого процесса идут на производство битума, - раскрывает подробности одной из безотходных технологий Владимир Мелехин.
Другим видом отходов процессов глубокой переработки нефти является сильнейший яд - сероводород. Его надо или сжигать, что плохо для экологии, или перерабатывать, получая серу. На Хабаровском НПЗ будут производить серу, рынок сбыта которой, кстати, весьма обширен. Например, ее охотно берут в КНР.
Особо отмечается, что все сделано в соответствии с европейскими экологическими стандартами, наиболее жесткими в отношении загрязнения окружающей среды. Завод находится в городе, и безопасность его производства была ключевым требованием задания для проектировщиков.
Владимир Мелехин высоко оценил и выбор руководством «Альянса» компании «Шелл» в качестве создателя базового проекта комплекса глубокой переработки, опять отметив безопасность:
- Могу похвалить тех, кто формировал техническое задание. Выбрали серьезную фирму, сделавшую отличный базовый проект. Безопасность выдержана на самом высоком уровне. Простой пример: кнопка включения насоса находится в стороне от самого оборудования. В случае аварии оператору не придется подбираться к горящему или разрушающемуся насосу, он просто и без риска выключит его на безопасном расстоянии. В российских стандартах проектирования такой подход не является обязательным.
Все оборудование цеха современное, обладает высоким КПД и экономичностью. Размещение установок получается компактным, что тоже удобно в обслуживании. Преуспела компания «Альянс» и с выбором генерального подрядчика для монтажных работ, сняв с себя множество проблем. Например, при комплектации, где каждую мелочь надо купить, проверить и доставить. И только предприятие, имеющее большой положительный опыт строительства объектов нефтепереработки, налаженные связи с лучшими мировыми поставщиками, может снять все заботы с плеч заказчика. Испанская «Техникас Реунидас» - именно такая компания. Качество монтажа отменное, все очень аккуратно, подогнано, надежно.
После начала работы цеха №15 Хабаровский НПЗ можно будет смело сравнивать с мировыми образцами нефтепереработки.
- Будет очень хороший завод, - у Владимира Мелехина «загораются» глаза. - Безопасный, экономичный, современный.
И нельзя было не задать личный вопрос бывшему гендиректору Комсомольского НПЗ:
- Не жалеете о смене места работы?
- Нисколько. Компании схожи в том, что приоритет отдается интересам государства, интересам развития региона, реальному повышению технического уровня производства. Здесь мне все нравится. Очень интересно. Нравится этим заниматься, учить молодых ребят и вообще пускать новое производство..
Александр НИКОЛАЕВ. Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.
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