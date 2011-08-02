Кризис слепил кирпичи

Нынешней осенью на строительстве кирпичного завода в Хабаровске, проект возведения которого реализуется администрацией краевого центра совместно с китайскими партнерами, начнется монтаж оборудования.

Строительство завода в Хабаровске – редкий в России проект, когда в создании промышленного предприятия принимает участие муниципалитет.

- В 2007 году объемы работ в строительной отрасли в Хабаровске росли, что привело к возникновению дефицита строительного и облицовочного кирпича, - рассказывает заместитель директора Департамента муниципальной собственности (ДМС) по формированию объектов рыночной экономики Иштван БРЫСИН. – Тогда администрацией города и было принято решение о разработке проекта строительства кирпичного завода. Мы проанализировали рынок по производству и потребности кирпича в ДФО, нашли инвестора. Однако в 2008 году, в связи с наступлением финансового кризиса, у него возникли финансовые затруднения, и работа по началу реализации проекта была приостановлена.

В то же время в 2009 году бизнесменами из КНР, владеющими ООО «Восточный ветер», было самостоятельно начато строительство кирпичного завода под Хабаровском по производству рядного кирпича по упрощенной технологии, в районе развилки автодороги Матвеевка-Федоровка. Но финансовый кризис коснулся и китайцев, возведение зданий завода было временно прекращено. В поисках возможностей продолжения проекта иностранные инвесторы в 2010 году обратились в администрацию города с предложением об объединении усилий. Тогда специалисты ДМС проанализировали китайский бизнес-план, сопоставили его с имевшимися наработками администрации и предложили руководству муниципалитета принять предложение, с условием производства на будущем заводе не только строительного, но и облицовочного кирпича. В феврале 2011 года было организовано новое совместное предприятие для реализации общего проекта, инвесторами в равных долях выступили: от китайской стороны - ООО «Восточный ветер», со стороны мэрии Хабаровска – ОАО «ЦИТ», акции которого принадлежат администрации города. После этого работы на стройке возобновились.

Первую продукцию завод выдаст в 3-м квартале 2012 года, а на полную мощность выйдет к концу будущего года. В настоящее время на заводе ведутся строительно-монтажные работы на административно-бытовом и основном производственном корпусах, земляные работы по планировке участка под устройство дорог и площадок для складирования материалов. Как рассказали «ЗР» в Департаменте муниципальной собственности, на ход работ немного повлияли обильные осадки первой половины лета, наполнившие водой территорию предприятия и не позволившие приступить в полной мере к устройству фундаментов. Впрочем, застройщики провели мероприятия по осушению, обещают в ближайшие недели войти в график строительства и заверяют, что на сроках сдачи объекта стихийные явления нынешнего лета не скажутся.

Основной продукцией завода станет высококачественный облицовочный и строительный кирпич – до 30 млн штук в год. Также на заводе будут выпускаться другие современные керамические стройматериалы, а именно: черепица, стеновые блоки (так называемая «эффективная керамика»), брусчатка и др. Создатели предприятия отмечают, что продукция будет конкурентоспособна не только по своим физическим характеристикам, но и по цене, более низкие значения которой будут достигаться за счет сокращения транспортных издержек. Возможность насытить местный рынок недорогим и качественным строительным материалом, поддержав тем самым строительные компании, и стала одним из решающих аргументов для мэрии в пользу непосредственного участия в проекте.