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Хабаровский край получит 6,3 млрд рублей на содержание аэропортов в северных районах
Штаб-квартира федерального казенного предприятия (ФКП) «Аэропорты Дальнего Востока» расположится в краевом центре Хабаровского края.
«Мы выступали с идеей создания такого предприятия с центром в Хабаровске с 2008 года, - сказал заместитель министра промышленности и транспорта Хабаровского края Сергей ВОРОНИН. - С появлением ФКП средства на аэропортовую структуру в отдаленных и северных районах края будут поступать из федерального бюджета. До 2018 года край получит 6,3 млрд рублей именно на эти нужды, раньше этих средств у нас не было, хотя соседние регионы получали до 2 млрд рублей в год. На эти средства удастся повысить надежность, регулярность полетов в наши северные населенные пункты».
Замминистра также отметил, что северные аэропорты - аэропорты с малой интенсивностью полетов, их доходы не покрывают всех затрат на содержание инфраструктуры. Кроме того, нужны деньги на реконструкцию взлетно-посадочных полос, ремонт аэровокзалов.
Как сообщает Zrpress.ru, премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение о создании на базе Федерального казенного предприятия (ФКП) «Аэропорты Приамурья» ФКП «Аэропорты Дальнего Востока».
В состав ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» войдут филиалы «Аэропорт Зея», «Аэропорт Тында», «Аэропорт Экимчан», «Аэропорт Охотск», «Аэропорт Богородское», «Аэропорт Чумикан», «Аэропорт Херпучи», «Аэропорт Аян», а также представительство «Аэропорт Благовещенск».
«ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» с учетом создания новых филиалов будет финансироваться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Росавиации на предоставление субсидий федеральным казенным предприятиям», - говорится на сайте правительства.
Подчеркивается, что данное решение «позволит сохранить в работоспособном состоянии аэропортовую и аэродромную сеть местных воздушных линий в Хабаровском крае и Амурской области как основу круглогодичного транспортного сообщения населенных пунктов указанных регионов».
Тем временем аэропорт Николаевск-на-Амуре на прошлой неделе принял в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу (ВПП) стоимостью более 3 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства края.
Строительство новой ВПП длиной 1 тыс. 860 метров и шириной 37 метров было начато еще в 1992 году. Финансирование предоставлено из федерального бюджета.
Новая ВПП позволяет принимать все типы самолетов, используемых для авиасообщения в Хабаровском крае, включая Як-40, Ан-74, DH-8, L-410 и другие.
Замминистра Сергей Воронин сообщил, что в аэропорту Николаевска-на-Амуре уже началось возведение нового служебно-пассажирского терминала, способного обслуживать 50 пассажиров в час. Строительные работы планируется завершить в августе 2015 года.
«Задача, поставленная губернатором, - превратить аэровокзал Николаевска-на-Амуре в узловой северный аэропорт края, который позволит совершать перелеты не только между населенными пунктами Хабаровского края, но и в сопредельные регионы: Сахалин, Камчатку, Якутию», - сказал Сергей Воронин.
Комитет госзаказа правительства Хабаровского края заключит контракт на генподряд по строительству здания аэропорта Николаевска-на-Амуре с ЗАО «Форпост». Сумма контракта составляет 211,132 млн рублей. В настоящее время пассажиры аэропорта Николаевска-на-Амуре обслуживаются в приспособленном помещении.
Ранее губернатор края Вячеслав ШПОРТ заявил, что в Николаевске-на-Амуре предполагается создать хаб регионального значения. Аэропорт является транзитным для рейсов в Охотск. В перспективе через него пройдут маршруты и в другие северные населенные пункты края - Чумикан, Аян.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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