Лучших предпринимателей Хабаровска наградят

Накануне Дня российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, в правительстве края пройдет прием и награждение победителей и лауреатов ХVI краевого конкурса «Предприниматель года», в котором в этом году приняли участие 63 представителя из 17 городских округов и муниципальных районов края.

По данным агентства «Хабаровск онлайн», во многих районах края будут организованы встречи и торжественные приемы предпринимателей, пройдут выставки-ярмарки, конкурсы профессионального мастерства, «круглые столы». В администрации Хабаровска будет организована работа горячей линии по актуальным вопросам ведения бизнеса. В СЗК «Платинум-арена» 23-25 мая состоится выставка-ярмарка «Хабаровск - купеческий».

В Комсомольске-на-Амуре запланировано торжественное открытие Центра поддержки малого и среднего предпринимательства города. Предприниматели края примут участие в благотворительных акциях, в том числе посвященных 67-летию победы в Великой Отечественной войне.

«Золотой Рог».