В Хабаровском крае инвестиции не нашли инноваций

На минувшей неделе инвестиционный совет администрации города Хабаровска назвал победителей конкурса инновационных проектов, претендующих на бюджетную поддержку.

В этот раз на предусмотренные в местном бюджете для поддержки инноваторов 4,5 млн рублей претендовали 3 компании, две из которых являются постоянными участниками подобных конкурсов и уже получали средства от муниципалитета на реализацию своих идей.

Причем в случае с ООО «Стенс-технологии» деньги шли на продвижение одного и того же продукта – подогреваемых чехлов для автомобильных аккумуляторов, позволяющих запускать двигатель в самые лютые морозы. За счет прежних вливаний изобретатели довели свою идею до промышленных образцов, а теперь просили денег на организацию производства и сбыта. При этом, по словам генерального директора ООО Александра ЧИГИРЕВА, договоренность о начале производства достигнута с китайскими партнерами, готовыми, в случае обеспечения рынка сбыта, выпускать продукцию по минимальным ценам.

Вторым завсегдатаем подобных конкурсов является ООО «НПП «ДИАВЭЛ», представившее очередное изобретение в сфере электрооборудования. Предприятие, работающее с 1992 года, специализируется на производстве приборов контроля и диагностики электрооборудования. В последние годы компания успешно ведет производство импортозамещающей электротехнической продукции, привлекательной, прежде всего, своей надежностью и полным соответствием напряжению отечественной электросети. На внедрение новаций в производство ДАИВЭЛу требуются 6,7 млн рублей.

Новичком конкурса стало ООО «ИТЦ «Синтез плюс», представившее проект развития в Хабаровске производства водно-дисперсионных лакокрасочных материалов. Создавшие компанию местные изобретатели создали на основе базовых рецептур французских и немецких компаний комплексное покрытие, обеспечивающее одновременную защиту поверхностей от коррозии и высоких температур. Как говорит технический директор ООО Константин РЯШИНЦЕВ, рецепты зарубежных производителей позволяют выпускать отдельно антикоррозийные и теплостойкие краски, а ноу-хау «Синтез плюс» заключается в изобретении технологии создания комплексного покрытия. Сейчас эту продукцию уже использует предприятие «Хабаровские тепловые сети», весь минувший год присматривавшееся к новинке, испытывавшее ее в реальных условиях эксплуатации. Начальные инвестиции в проект в виде 3,5 млн рублей сделали четверо учредителей предприятия, являющихся сегодня и всеми его работниками. Для дальнейшей реализации идеи компании необходимо еще около 13 млн рублей.

Рассмотрев заявки претендентов, городской инвестиционный совет принял решение выдать 1,5 млн рублей, которые будут поделены между ООО «НПП «ДИАВЭЛ» и ООО «ИТЦ «Синтез плюс». Оставшиеся бюджетные средства планируется распределить на повторном конкурсе, который решено провести в сентябре 2013 года.

Александр ЗУБОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.