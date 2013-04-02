Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Хабаровском крае инвестиции не нашли инноваций
На минувшей неделе инвестиционный совет администрации города Хабаровска назвал победителей конкурса инновационных проектов, претендующих на бюджетную поддержку.
В этот раз на предусмотренные в местном бюджете для поддержки инноваторов 4,5 млн рублей претендовали 3 компании, две из которых являются постоянными участниками подобных конкурсов и уже получали средства от муниципалитета на реализацию своих идей.
Причем в случае с ООО «Стенс-технологии» деньги шли на продвижение одного и того же продукта – подогреваемых чехлов для автомобильных аккумуляторов, позволяющих запускать двигатель в самые лютые морозы. За счет прежних вливаний изобретатели довели свою идею до промышленных образцов, а теперь просили денег на организацию производства и сбыта. При этом, по словам генерального директора ООО Александра ЧИГИРЕВА, договоренность о начале производства достигнута с китайскими партнерами, готовыми, в случае обеспечения рынка сбыта, выпускать продукцию по минимальным ценам.
Вторым завсегдатаем подобных конкурсов является ООО «НПП «ДИАВЭЛ», представившее очередное изобретение в сфере электрооборудования. Предприятие, работающее с 1992 года, специализируется на производстве приборов контроля и диагностики электрооборудования. В последние годы компания успешно ведет производство импортозамещающей электротехнической продукции, привлекательной, прежде всего, своей надежностью и полным соответствием напряжению отечественной электросети. На внедрение новаций в производство ДАИВЭЛу требуются 6,7 млн рублей.
Новичком конкурса стало ООО «ИТЦ «Синтез плюс», представившее проект развития в Хабаровске производства водно-дисперсионных лакокрасочных материалов. Создавшие компанию местные изобретатели создали на основе базовых рецептур французских и немецких компаний комплексное покрытие, обеспечивающее одновременную защиту поверхностей от коррозии и высоких температур. Как говорит технический директор ООО Константин РЯШИНЦЕВ, рецепты зарубежных производителей позволяют выпускать отдельно антикоррозийные и теплостойкие краски, а ноу-хау «Синтез плюс» заключается в изобретении технологии создания комплексного покрытия. Сейчас эту продукцию уже использует предприятие «Хабаровские тепловые сети», весь минувший год присматривавшееся к новинке, испытывавшее ее в реальных условиях эксплуатации. Начальные инвестиции в проект в виде 3,5 млн рублей сделали четверо учредителей предприятия, являющихся сегодня и всеми его работниками. Для дальнейшей реализации идеи компании необходимо еще около 13 млн рублей.
Рассмотрев заявки претендентов, городской инвестиционный совет принял решение выдать 1,5 млн рублей, которые будут поделены между ООО «НПП «ДИАВЭЛ» и ООО «ИТЦ «Синтез плюс». Оставшиеся бюджетные средства планируется распределить на повторном конкурсе, который решено провести в сентябре 2013 года.
Александр ЗУБОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Дни охраны окружающей среды прошли на АО "ННК-Хабаровском НПЗ"
- В Хабаровске впервые пройдут Дни международного бизнеса
- В Хабаровске закрыты еще три торгово-развлекательных центра
- В Хабаровском крае без работы остались тысячи сотрудников малых предприятий
- В Хабаровском крае вырос поток вывоза незадекларированной валюты за рубеж
- ВЭБ совместно с Фондом развития Дальнего Востока вложат 3,9 млрд рублей в строительство терминала в аэропорту Хабаровска
- Экс-министра строительства Хабаровского края посадили за мошенничество с квартирами для сирот
- Хабаровский НПЗ держит марку
- Накануне Дня металлурга в компании "Полиметалл" открыли новый ГОК "Светлое"
- Альфа-Банк и "Яндекс" проведут бесплатный семинар для предпринимателей в Хабаровске
Новости раздела
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- Аэропорт Хабаровск (Новый) за полгода принял 946,2 тысячи пассажиров
- В Хабаровске увеличился спрос на подержанные авто стоимостью до полумиллиона рублей
- Мэрия Хабаровска ищет 1,2 млрд рублей, чтобы "привязать" город к объездной дороге
- На набережной Хабаровска появится город "Мороженск"
- Хабаровский край поборется за заказы на строительство рыболовецкого флота
- В Хабаровском крае создадут центры содействия строительству
- Чистая прибыль АО "Хабаровский аэропорт" за 2017 год составила 1 млрд 235,5 млн рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда