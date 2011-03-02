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Спутником на трассе «Амур» станет «Билайн»

02 Марта 2011, 20:19 | Хабаровск

Хабаровский филиал ОАО «ВымпелКом» обозначил основные направления своей деятельности на 2011 г. По словам представителей компании, одним из стратегических приоритетов «Билайн» является сегодня развитие сетей 3G, а также фиксированного широкополосного доступа в Интернет.

- Строительство базовых станций 3G, число которых к концу года мы планируем увеличить вдвое, несомненно, будет способствовать быстрому продвижению мобильного Интернета на территории Хабаровского края, - отметил в ходе пресс-конференции директор Хабаровского филиала ОАО «ВымпелКом» Иван АНАШКИН. - Это позволит полностью покрыть сетями третьего поколения Хабаровск, Ванино, Советскую Гавань и южные населенные пункты края.

Кроме того, представители компании обещают активно расширять зоны действия 3G и на федеральных трассах. В частности, к концу года скоростным и качественным мобильным Интернетом от «Билайн» можно будет воспользоваться на всех участках трассы «Амур», расположенной в ЕАО.

Что касается развития ШПД, то и здесь компания ставит перед собой достаточно серьезную задачу - увеличить охват фиксированного Интернета в 2,5 раза, по сравнению с 2010 годом.

Важно, что соотношение качества и стоимости мобильного Интернета в течение года может измениться кардинально. Так, «ВымпелКом» планирует активно продвигать так называемую функцию small screen, или «Интернет в телефоне», которая, вероятно, позволит жителям края пользоваться 3G-Интернетом на весьма выгодных условиях. Также большое внимание в 2011 г. компания будет уделять продвижению на дальневосточном рынке собственных брендированных устройств - телефона, смартфона и планшетного компьютера.

- Очевидно, что весь следующий год пройдет под своеобразной эгидой «планшетников» - после появления на мировом рынке iPad от Apple многие компании захотели дать ему ответ, - отметила директор по продажам Хабаровского филиала ОАО «ВымпелКом» Марина ТУТУШКИНА. - И «Билайн» в этом плане - не исключение. При этом мы уверены, что создали действительно качественное устройство, а лидирующие позиции нашего планшетного компьютера M2 на российском рынке - тому подтверждение.

Автор: Глеб Аленишко
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