Спутником на трассе «Амур» станет «Билайн»

Хабаровский филиал ОАО «ВымпелКом» обозначил основные направления своей деятельности на 2011 г. По словам представителей компании, одним из стратегических приоритетов «Билайн» является сегодня развитие сетей 3G, а также фиксированного широкополосного доступа в Интернет.

- Строительство базовых станций 3G, число которых к концу года мы планируем увеличить вдвое, несомненно, будет способствовать быстрому продвижению мобильного Интернета на территории Хабаровского края, - отметил в ходе пресс-конференции директор Хабаровского филиала ОАО «ВымпелКом» Иван АНАШКИН. - Это позволит полностью покрыть сетями третьего поколения Хабаровск, Ванино, Советскую Гавань и южные населенные пункты края.

Кроме того, представители компании обещают активно расширять зоны действия 3G и на федеральных трассах. В частности, к концу года скоростным и качественным мобильным Интернетом от «Билайн» можно будет воспользоваться на всех участках трассы «Амур», расположенной в ЕАО.

Что касается развития ШПД, то и здесь компания ставит перед собой достаточно серьезную задачу - увеличить охват фиксированного Интернета в 2,5 раза, по сравнению с 2010 годом.

Важно, что соотношение качества и стоимости мобильного Интернета в течение года может измениться кардинально. Так, «ВымпелКом» планирует активно продвигать так называемую функцию small screen, или «Интернет в телефоне», которая, вероятно, позволит жителям края пользоваться 3G-Интернетом на весьма выгодных условиях. Также большое внимание в 2011 г. компания будет уделять продвижению на дальневосточном рынке собственных брендированных устройств - телефона, смартфона и планшетного компьютера.

- Очевидно, что весь следующий год пройдет под своеобразной эгидой «планшетников» - после появления на мировом рынке iPad от Apple многие компании захотели дать ему ответ, - отметила директор по продажам Хабаровского филиала ОАО «ВымпелКом» Марина ТУТУШКИНА. - И «Билайн» в этом плане - не исключение. При этом мы уверены, что создали действительно качественное устройство, а лидирующие позиции нашего планшетного компьютера M2 на российском рынке - тому подтверждение.