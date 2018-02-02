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Зарегистрироваться на выставку-ярмарку "Наш выбор 27" в Хабаровске можно в режиме онлайн

02 Февраля 2018, 16:40 | Хабаровск
Комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края начал принимать заявления от предпринимателей на участие в выставке-ярмарке "Наш выбор 27". Она пройдет 10-11 июня на краевой набережной Хабаровска.

«Выставка-ярмарка «Наш выбор 27» - это уникальная возможность для производителей продемонстрировать всему краю качество своей продукции и получить приток новых клиентов, а их действительно будет много. В прошлом году мероприятие посетили 110 тыс. человек. Мы уверены, что в этом году цифры увеличатся», - рассказал председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.

Он также добавил, что в прошлом году в дни ярмарки производителям удалось заработать 4,8 млн рублей. Самыми востребованными товарами стали кондитерские и колбасные изделия, дикоросы, мед, рыба, мороженое, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

В этом году, кроме торговых рядов на выставке-ярмарке будет работать «Дом переговоров». Это площадка для подписания контрактов: между Хабаровским краем и другими регионами, между производителями и торговыми сетями. В том числе и международных контрактов. Это единственная площадка такого формата в стране. Планируется, что в рамках выставки-ярмарки пройдет заседание парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». В центре внимания - актуальные для дальневосточников вопросы, которые будут транслироваться на федеральный уровень.

Заявки на выставку-ярмарку «Наш выбор 27», принимаются режиме онлайн на сайте https://nashvybor27.ru/ до 1 июня. Необходимо заполнить анкету, в которой требуется указать название компании, официального представителя и контактные данные. Затем специалисты комитета свяжутся с предпринимателем, чтобы решить организационные вопросы.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 
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Теги: производство  Наш выбор 27  малый бизнес 



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