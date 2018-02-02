Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Зарегистрироваться на выставку-ярмарку "Наш выбор 27" в Хабаровске можно в режиме онлайн
«Выставка-ярмарка «Наш выбор 27» - это уникальная возможность для производителей продемонстрировать всему краю качество своей продукции и получить приток новых клиентов, а их действительно будет много. В прошлом году мероприятие посетили 110 тыс. человек. Мы уверены, что в этом году цифры увеличатся», - рассказал председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.
Он также добавил, что в прошлом году в дни ярмарки производителям удалось заработать 4,8 млн рублей. Самыми востребованными товарами стали кондитерские и колбасные изделия, дикоросы, мед, рыба, мороженое, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
В этом году, кроме торговых рядов на выставке-ярмарке будет работать «Дом переговоров». Это площадка для подписания контрактов: между Хабаровским краем и другими регионами, между производителями и торговыми сетями. В том числе и международных контрактов. Это единственная площадка такого формата в стране. Планируется, что в рамках выставки-ярмарки пройдет заседание парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». В центре внимания - актуальные для дальневосточников вопросы, которые будут транслироваться на федеральный уровень.
Заявки на выставку-ярмарку «Наш выбор 27», принимаются режиме онлайн на сайте https://nashvybor27.ru/ до 1 июня. Необходимо заполнить анкету, в которой требуется указать название компании, официального представителя и контактные данные. Затем специалисты комитета свяжутся с предпринимателем, чтобы решить организационные вопросы.
Новости тематики
- Зарегистрироваться на выставку-ярмарку "Наш выбор 27" в Хабаровске можно в режиме онлайн
- В Хабаровском крае новый владелец "Амурметалла" увеличил рабочий коллектив завода
- В Хабаровске ищут бизнесменов для проекта развития Большого Уссурийского острова
- Завод стал судьбой для тысяч хабаровчан
- Хабаровский край готов делать самолеты для малой авиации России
- Хабаровский край привлекает дополнительные заказы на свои судостроительные заводы
- Новую модель взаимодействия власти и малого бизнеса разработал Хабаровский край
- Расширение границ ТОСЭР в Хабаровском крае позволит привлечь более 11 млрд рублей
- В Хабаровске наградили победителей регионального этапа конкурса "Молодой предприниматель России – 2017"
- В Хабаровском крае расширены границы ТОСЭР "Николаевск"
Новости раздела
- Зарегистрироваться на выставку-ярмарку "Наш выбор 27" в Хабаровске можно в режиме онлайн
- АЗС в новом формате: к качественному топливу добавляем комфорта
- В Хабаровском крае решили положить конец беззастенчивому воровству
- В Хабаровском крае новый владелец "Амурметалла" увеличил рабочий коллектив завода
- Впервые в истории Хабаровского края на Амуре началась зимняя навигация
- В Хабаровске ищут бизнесменов для проекта развития Большого Уссурийского острова
- Хабаровская генерация направит 1,7 млрд на ремонт оборудования
- Хабаровская генерация направит более 800 млн рублей на инвестпроекты
- В строительство дороги "Обход Хабаровска" уже инвестировано 4 млрд рублей
- В Хабаровском крае вложат в развитие аэропортов около 6 млрд рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дешевое завозное молоко, которое продается в Приморье, оказалось не совсем молоком
- Веркеенко: Центральная площадь Владивостока – не место для сельскохозяйственных ярмарок
- "Луч-Энергия" одержал третью победу подряд
- Во Владивостоке будет возведен комплекс из 19 жилых домов и подземной парковки
- Чубайс потребовал резко повысить цены на электричество и газ для россиян
- Из Москвы во Владивосток — на гражданской версии сверхзвукового бомбардировщика
- В Приморье ожидают роста заболеваемости гриппом
- Налоговая настаивает на необходимости банкротства одного из крупнейших предприятий Приморья
- Один из самых известных инвесторов Приморья уходит в тень
- Водителей будут переэкзаменовывать при замене прав