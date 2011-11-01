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В аэропорту Хабаровск открыт бизнес-зал

01 Ноября 2011, 15:45 | Хабаровск

28 октября в аэропорту Хабаровск (Новый) состоялось открытие бизнес-зала и зала для транзитных пассажиров внутренних авиалиний. По оценкам почетных гостей, принявших участие в торжественном мероприятии, качество новых залов полностью соответствует всем современным требованиям.

- Сегодня Хабаровский аэропорт постоянно наращивает объемы пассажирских и грузовых перевозок. И новые залы, полностью соответствующие мировым образцам, - это то, чего давно нашему аэропорту не хватало, - подчеркнул губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ. – Можно с уверенностью сказать, что это очень хорошее начало грядущей модернизации.

Оба зала, начавшие принимать первых пассажиров уже на следующий день после открытия, находятся в правом крыле аэровокзального комплекса внутренних авиалиний. На первом этаже расположился зал повышенной комфортности для пассажиров, вылетающих бизнес-классом. На втором создан комфортабельный зал, предназначенный для одновременного размещения 350 пассажиров-транзитников. Удобная мягкая мебель, бесплатный интернет-центр, доступ к Wi-Fi, телевидение, свежая пресса, кафе, комната матери и ребенка, игровой комплекс для детей и небольшая гостиница позволят всем гостям аэропорта проводить время ожидания в максимально комфортной, уютной обстановке. Стоимость реализации данного проекта составила 45 млн рублей.

- Хабаровск является важным узловым аэропортом для Дальнего Востока. Именно сюда направляется пассажиропоток со многих субъектов ДФО для дальнейшего перелета в Москву и обратно. Также Хабаровск является запасным аэропортом для тех случаев, когда, например, Камчатка и Сахалин не могут разрешить посадку по погодным условиям. Поэтому отдельный зал для транзитных пассажиров – это, прежде всего, требование времени, - отметил председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин БАСЮК. – Кроме того, часть делегаций, которые будут прибывать на саммит АТЭС в следующем году, мы планируем обслуживать именно здесь, поэтому наша первоочередная задача – предоставление высококачественного сервиса.

Кстати, о сервисе. По словам Константина Басюка, полноценная модернизация Хабаровского аэропорта невозможна без существенного улучшения качества обслуживания. Важно, что решаться эта задача будет с участием международного аэропорта Инчхон (Incheon, Республика Корея) – главного стратегического партнера и инвестора Хабаровского аэропорта.

- В ноябре к нам прибывают специалисты из Южной Кореи, которые будут работать в составе менеджмента нашего аэропорта. Один из них станет работать над мастер-планом модернизации Хабаровского аэропорта, другой – в сфере авиационного маркетинга, занимаясь привлечением иностранных авиакомпаний в Хабаровск, - рассказал Константин Басюк. – Ряд других специалистов Инчхона будут работать с нашими сотрудниками в области повышения уровня сервиса.

Стоит отметить, что проектирование нового терминала для внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск намечено на 2012 год, а строительство – на 2013-15 годы. По словам Константина Басюка, это станет следующим важным этапом на пути модернизации. Напомним, что окончательное завершение глобальной реконструкции аэропорта совместно со специалистами южно-корейского аэропорта Инчон запланировано на 2030 год. Стоимость проекта оценивается в $350 млн.

Автор: Глеб Аленишко
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