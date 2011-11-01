Инноваторов Хабаровска поддержали рублем

Два хабаровских предприятия получат поддержку из городского бюджета на реализацию инновационных проектов. Это решение приняли на заседании городского инвестиционного совета.

Между авторами проектов будет распределено три миллиона рублей. Предложения, разработанные научно-производственным предприятием «Диавэл», направлены на предотвращение производственных аварий и техногенных катастроф, которые могут возникнуть из-за выхода из строя электрических машин и преобразователей. Это создание технических средств контроля, которые можно использовать в таких отраслях как энергетика, нефтехимия, транспорт, в том числе и городской, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Одобрение получили и три проекта, представленных ООО «Техновация». Интересы молодых инженеров касаются разработки и внедрения программного обеспечения. Медицинская информационная система «Ситрамед» позволяет отследить динамику здоровья, дистанционно поставить диагноз. Особенностью проекта является то, что при помощи программы можно рассчитать риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Эта система уже прошла «обкатку» в Забайкалье, где было обследовано более десяти тысяч работников железной дороги.

Заинтересовал членов инвестиционного совета и проект «Видеопаспортизация автодорог». Специальная лаборатория позволяет находить дефекты дорожного полотна, определять качество разметки и установки дорожных знаков. Как считают авторы проекта, такая диагностика магистралей снизит затраты на обследование и содержание дорог.

Все работы, запланированные проектами, намечено осуществить в 2012 году.