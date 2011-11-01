Чем обернется запрет на вторичное использование стеклянных бутылок для бизнеса и экологии

Новые технические регламенты «О безопасности упаковки» и «О безопасности алкогольной продукции», разработанные Таможенным союзом, вызвали настоящий шок у определенной группы российских промышленников, предпринимателей и экологов.

Согласно положению первого из этих документов, с июля 2012 года будет введен запрет на вторичное использование стеклянных бутылок для пива и детского питания. Второй техрегламент, до 21 декабря находящийся в стадии обсуждения, предполагает с 2014 года запретить производство и оборот алкогольной продукции в пластиковой (на основе полиэтилена, полистирола и иного полимерного материала) потребительской упаковке. По мнению экспертов, оба этих документа не имеют под собой никаких экономических обоснований и создадут немало проблем.

- Сегодня мы наблюдаем процесс лоббирования интересов определенной группы промышленников, а именно, интересов стекольных заводов страны, - считает кандидат технических наук, руководитель научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок кафедры гидравлики и водоснабжения ДВГУПС, член общества защиты природы Хабаровского края Николай ФОМИН. – Взять хотя бы вопрос по запрету оборотной стеклянной бутылки. Есть мнения, активно продвигаемые руководством многих стекольных заводов, что вторичное использование стеклотары являет собой бактериальную опасность для здоровья потребителей. Однако, на мой взгляд, это совершенно надуманный повод для введения данного запрета. Во-первых, существуют специальные надзорные органы, прямая задача которых – следить за тем, как соблюдаются санитарные нормы, в частности, при обработке оборотных бутылок. Во-вторых, все крупные российские пивопроизводители, тем более с долей иностранного капитала, обладают современным оборудованием и предъявляют очень жесткие требования к вопросам качества и безопасности. Это не повод для дискуссии.

Важно, что запрет неизбежно вызовет целую цепочку негативных последствий, таких как прекращение деятельности пунктов приема стеклотары, ухудшение экологической обстановки и рост цен на определенные группы товаров. Так, по словам руководителя ООО «Хабаровскстеклотара» Максима МАРИНЧУКА, прием и перепродажа бутылок является основным источником доходов предприятий, перерабатывающих стеклотару. Следовательно, как только оборотная бутылка окажется вне закона, деятельность таких организаций станет нерентабельной.

- Наш бизнес включает в себя две составляющие. Первая – это прием бутылок и их перепродажа для последующего вторичного использования. Вторая – сбор битого стекла и его продажа стекольным заводам, - говорит Максим Маринчук. - Но второе без первого совершенно нерентабельно, и потому с июля следующего года все битое и не битое стекло начнет «обогащать» только наши свалки.

Чтобы более наглядно представить грядущие последствия, достаточно привести некоторые цифры. По словам Максима Маринчука, только ООО «Хабаровскстеклотара», работающее в масштабах Дальнего Востока, собирает сегодня до 25 млн бутылок в год, т.е. 20% стеклянной тары, поступающей на полки дальневосточных магазинов. Если же смотреть общероссийский показатель, то ежегодный «улов» таких организаций достигает 2,5 млрд бутылок, или 750 млн тонн стекла (35% всей реализуемой стеклотары). Все эти объемы поступают на вторичное использование, причем 98% - пивоваренным заводам.

Нетрудно догадаться, что необходимость полного перехода на новые бутылки неизбежно приведет к росту цен на пивную продукцию и детское питание, реализуемое в стекле. Так, по данным Максима Маринчука, стоимость оборотной бутылки для пивоваров составляет сегодня 3 рубля, а новой – 6 рублей. Но если учесть, что стекольные заводы будут использовать в производстве только природные ресурсы, а не битое стекло, то за счет увеличения себестоимости цена одной бутылки, очевидно, возрастет.

- Кроме того, дальневосточные производители, использующие сегодня оборотную бутылку, будут вынуждены увеличивать поставки новой стеклотары, что повлечет дополнительные транспортные расходы, т.к. ближайший к ДФО стекольный завод находится в Новосибирске, а почти все остальные – за Уралом, - говорит Николай Фомин.

Наверное, еще большую тревогу в связи «подарками» от Таможенного союза сегодня бьют экологи. По их подсчетам, при запрете использования оборотной бутылки выбросы углекислого газа от пивоваренной отрасли в России увеличатся почти на 310 тыс. тонн в год, что равно количеству ежегодных выбросов от 193,5 тысяч автомобилей. Экологи утверждают, что воздействие оборотной бутылки на окружающую среду в 3-10 раз слабее по сравнению с невозвратными/ одноразовыми стеклянными бутылками.

Но беда, как говорится, никогда не приходит одна. Не меньшее недоумение в определенных кругах также вызвал запрет на использование пластиковой (ПЭТ) упаковки для алкогольной продукции. И хотя данное положение техрегламента все еще находится в стадии обсуждения, его причины и возможные последствия активно обсуждаются уже сегодня.

- Необходимость данного требования мотивируется, опять же, тем, что ПЭТ- упаковка якобы представляет угрозу для здоровья. Но любой здравомыслящий человек поймет нелепость данного аргумента: ведь если пластик небезопасен, то его нужно отменять для всей пищевой продукции, а не только для алкоголя. Может, еще и одноразовую посуду заодно запретить?… - говорит Николай Фомин.

Стоит отметить, что около 30% всех объемов ПЭТ-упаковки в России производятся для пивоваренной отрасли. Фактически, пиво – единственный вид алкогольной продукции, реализуемой в пластике. Соответственно, утверждение технического регламента неизбежно приведет к значительному снижению объемов производства на заводах-производителях пластиковой упаковки.

- Объемы производства, конечно, упадут, а стоимость ПЭТ-упаковки для других заказчиков возрастет – в частности, для молочной продукции и детского питания, - подчеркнул директор ООО «ДВ-пласт» Сергей СКОРОХОДОВ.

Что же касается самих пивопроизводителей, то порядка 50% их продукции реализуется сегодня именно в пластике. По прогнозам экспертов, при утверждении техрегламента «О безопасности алкогольной продукции», эти объемы продукции будут равномерно «переориентированы» на стеклянную и алюминиевую упаковку.

Экологи, в свою очередь, уверены, что возможный запрет на выпуск алкоголя в ПЭТ приведет к еще большему усилению нагрузки на стекольные заводы, а значит, к дополнительным выбросам углекислого газа. Арифметика такова: выбросы от данной отрасли в стране увеличатся почти вдвое, т.е. возрастут на 1,168 млн тонн в год, что равносильно выбросам от города с населением 1 млн человек за 47 дней.

- Чрезвычайно удивляет в этих двух техрегламентах и тот факт, что они абсолютно противоречат практике, принятой в европейских странах, на которые мы так любим равняться, - говорит Николай Фомин. – Европа стремится к максимально эффективному использованию имеющихся ресурсов. Они активно используют и оборотную бутылку, и ПЭТ, и даже оборотный ПЭТ, не испытывая никаких сложностей с этим.

Своим комментарием с «ЗР» поделился также директор филиала «Балтика-Хабаровск» Виталий СМИРНОВ.

- Необходимо тщательно проанализировать текст документа. Также нужно понимать, что технические регламенты предусматривают переходный период для вводимых норм, – говорит Виталий Смирнов. – Если говорить о заводе «Балтика-Хабаровск», то доля выпуска его продукции в ПЭТ-упаковке составляет 71% от всего объема, производимого на предприятии. Доля оборотной бутылки равна 25%, то есть из 100 стеклянных бутылок 25 используются вторично. На наш взгляд, вводимые запреты не обоснованы и, более того, противоречат мировому опыту пищевой индустрии. Вместо запрета на использование оборотной бутылки и ПЭТ необходимо развивать систему сбора, повторного использования и переработки стеклянной и пластиковой тары, так как применение именно этих видов упаковки является наиболее экологичным, значительно снижающим выбросы углекислого газа в атмосферу.