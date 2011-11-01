Ванинский морской торговый порт остается у государства до конца года

Аукцион по продаже 55% уставного капитала ОАО «Ванинский морской торговый порт» (порт Ванино, Хабаровский край), вероятнее всего, не состоится до конца 2011 года, сказал журналистам замминистра транспорта РФ Виктор ОЛЕРСКИЙ, сообщает РИА «Новости».

ОАО «Ванинский морской торговый порт» - крупнейшая в Хабаровском крае стивидорная компания. По итогам аукциона по продаже госпакета порта Ванино, прошедшего в мае 2011 года, победителем была признана компания ООО «Сэлтехстрой» Ивана МИКОЯНА, однако она вовремя не заплатила 10,824 млрд рублей за 55% уставного капитала порта (73% обыкновенных акций), и Росимущество в июле расторгло договор покупки.