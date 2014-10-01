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В Хабаровске работодатели могли прицениться к потенциальным работникам
Для популяризации рабочих профессий правительством и министерствами Хабаровского края постоянно проводятся различные мероприятия. Одним из них стал II Чемпионат профессионального мастерства World Skills Russia, который прошел с 22 по 26 сентября в краевом молодежном центре «Платформа».
135 молодых специалистов со всего ДФО приехали в Хабаровск, чтобы принять участие в состязаниях по 14 различным направлениям. Ректор Хабаровского краевого института переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования подчеркнул, что в этом году количество партнеров у чемпионата заметно прибавилось. Причина такой положительной реакции проста: работодатели осознают нехватку нужных кадров и заинтересованы в подготовке профессионалов, соответствующих нуждам края.
В этом году к знакомым с предыдущего чемпионата направлениям присоединились еще три: штукатурные работы, ресторанный сервис и монтаж электрики. Расширение направлений позволило увеличить количество участников WorldSkills не только в Хабаровском крае, но и по всей России.
Интерес к чемпионату возрос не только среди работодателей и политиков, но и среди молодежи. В Хабаровск «на людей посмотреть и себя показать» собрались не только студенты большинства средних специальных и высших учебных заведений, но и молодые представители, уже начавшие работать по специальности.
PR-менеджер II Регионального Чемпионата профессионального мастерства WorldSkillsRussia Ксения ФРОЛОВА утверждает, что подобные мероприятия помогают людям понять и оценить престиж рабочих профессий. На чемпионате постоянно присутствуют любопытные школьники, которым в будущем предстоит выбрать такую специальность, которая бы не только им понравилась, но и имела большую цену на профессиональном рынке.
Стоит отметить, что хабаровчане уже показали высокий уровень своих умений на Национальном чемпионате профессионального мастерства, прошедшем в мае этого года в Казани. Там они стали лучшими во всей России в двух компетенциях: «сварочные технологии» и «специалист САПР». В 2015 году молодых профессионалов ждут в Бразилии на международном World Skills.
Софья МАЛЮТИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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