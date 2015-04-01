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Представительство ЭКСАР в ДФО провело первое мероприятие для экспортеров

01 Апреля 2015, 13:28 | Хабаровск

Первое деловое мероприятие для экспортеров, организованное представительством ЭКСАР в ДФО совместно с Центром поддержки и развития экспорта Хабаровского края, состоялось 25 марта 2015г.

Основной задачей семинара стало информирование представителей экспортно ориентированных предприятий и банковских структур региона о преимуществах использования продуктов ЭКСАР, позволяющих не только упростить доступ к финансированию экспортных проектов и минимизировать экспортные риски компаний, но также снизить риски банков, финансирующих экспортные проекты.

Семинар открыли руководитель Центра поддержки и развития экспорта Хабаровского края Иван Суханов и начальник Управления внешнеэкономического сотрудничества и обеспечения инвестиционных процессов Министерства экономического развития Хабаровского края Максим Тарасов, которые в своих выступлениях отметили важность деятельности Агентства для развития экспортного потенциала региона. ЭКСАР на мероприятии представляли Директор по региональному развитию Борис Игошин, Руководитель Представительства в ДФО Алексей Цовбун, а также Директор по региональному развитию Представительства в ДФО Роман Глушак.

В рамках семинара представители ЭКСАР рассказали о действующих продуктах Агентства и особенностях их применения, а также провели пошаговый анализ процедур страхования на примере реализованных экспортных проектов с участием ЭКСАР, включая сделки компаний-экспортеров Хабаровского края.

Мероприятие прошло в диалоговом режиме, который позволил представителям экспортно ориентированного бизнес-сообщества и банковских структур Хабаровского края получить профессиональные ответы на все вопросы, связанные с практикой применения инструментов Агентства.

Официальное открытие Представительства ЭКСАР в Дальневосточном федеральном округе состоялось 12 марта 2015 года в г. Владивосток.

Представительство призвано оказывать поддержку экспортерам и банкам, финансирующим экспорт в регионе, информировать органы власти и другие заинтересованный организации об инструментах поддержки экспорта со стороны ЭКСАР.

Территория ответственности Представительства включает Республику Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую области, Еврейскую АО и Чукотский АО.

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) создано в 2011г. в форме открытого акционерного общества. Основная цель деятельности агентства – поддержка высокотехнологичного экспорта посредством страхования кредитных и политических рисков по экспортным кредитам и страхования российских инвестиций за рубежом от политических рисков. Единственным акционером ЭКСАР является Внешэкономбанк. Дочерней организацией ЭКСАР с 28 ноября 2014 г. является ЗАО «Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк» (Росэксимбанк).

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: ЭКСАР  Хабаровск  ДФО 



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