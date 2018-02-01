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АЗС в новом формате: к качественному топливу добавляем комфорта
Как сообщают в компании, реконструкция была проведена в рекордные сроки.
Хорошо знакомая горожанам АЗС не просто преобразилась внешне, но и представила клиентам широкий спектр дополнительных сервисов, которые добавляют комфорта, к примеру, расположенная здесь кофе-зона предлагает различные виды свежесваренного кофе и чая. Предлагается широкий выбор сопутствующих товаров, необходимых для водителя и его автомобиля. Для удобства клиентов топливо и сопутствующие товары можно оплатить по банковским картам, а для корпоративных клиентов предусмотрена возможность расчета с помощью топливных карт.
Новые услуги с учетом высокой пропускной способности АЗС и ее месторасположения будут востребованы жителями района и гостями загородного туристического комплекса «Заимка».
«Приятно удивился преображению АЗС. Очень красиво и удобно стало. Я кофеман и люблю кофе. Теперь по пути на работу буду заезжать на АЗС, чтобы купить его в дорогу», делится впечатлениями Владимир Васильев.
Клиентам АЗС предлагается дизельное топливо, бензин АИ-92 и фирменное топливо GreenEco NEO АИ-95 и GreenEco NEO ДТ. Топливо с улучшенными характеристиками GreenECO NEO является самым популярным брендом фирменного топлива в регионе. Высокая степень доверия клиентов к топливу сети АЗС ННК достигается за счет постоянного многоступенчатого контроля качества нефтепродуктов на всех этапах их перевалки, начиная от нефтеперерабатывающего завода до топливораздаточной колонки АЗС.
Для автолюбителей сети АЗС «ННК» действует программа лояльности «Всегда по пути». Система позволяет владельцам карт накапливать баллы за покупку нефтепродуктов и сопутствующих товаров и тратить их на призы или скидку на топливо.
«Я недавно получила права и купила автомобиль. Заправляюсь впервые на этой АЗС. Она очень удобно расположена. Сегодня приобрела карту привилегий «Всегда по пути». Буду копить баллы на призы» - рассказывает Анастасия Никифорова.
Досье "Золотого Рога": На сегодняшний день ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» является крупнейшим на Дальнем Востоке нефтесбытовым предприятием, входящим в состав группы компаний ННК. Розничная сеть предприятия включает в себя девяносто четыре автозаправочные станции, расположенные на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области, что позволяет наиболее максимально удовлетворять потребности клиентов в приобретении качественных нефтепродуктов. В планах развития сети АЗС ННК - расширение дополнительного сервиса и максимальное обеспечение своих потребителей необходимыми услугами и товарами для их комфортного путешествия по Дальневосточному региону.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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